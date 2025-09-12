viernes 12 de septiembre de 2025

12 de septiembre de 2025 - 16:52
Streaming.

Un reconocido actor de series asiáticas murió al caer de un edificio: ¿De quién se trata?

Las autoridades explicaron las condiciones que rodearon su muerte. Este reconocido artista alcanzó popularidad gracias a sus actuaciones en series web.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Murió Alan Yu, estrella de las series asiáticas, tras caer de un edificio.

Murió Alan Yu, estrella de las series asiáticas, tras caer de un edificio.

El actor y cantante chino Yu Menglong, conocido también como Alan Yu, falleció tras precipitarse desde un edificio en Beijing, China. La noticia se difundió inicialmente en redes sociales chinas por el blog de entretenimiento “Detective Xiaoyan” y posteriormente fue confirmada por el equipo de prensa del artista en Weibo.

“Con gran pesar, informamos del fallecimiento accidental de nuestro querido artista Yu Menglong. La policía de Pekín ha concluido que no hay implicaciones criminales y el caso se ha clasificado como un accidente”, informó el equipo del actor.

Murió Alan Yu, estrella de las series asiáticas, tras caer de un edificio.

El actor, reconocido por su participación en las series web asiáticas Go Princess Go y Eternal Love, fue encontrado sin vida en la vereda durante la madrugada del jueves, alrededor de las 6 de la mañana.

La noche anterior, Yu se habría reunido con amigos y, cerca de las 2 a.m., se retiró a su habitación para descansar. Más tarde, cuando sus acompañantes ya se habían marchado, un peatón que paseaba a su perro lo encontró fallecido en la calle.

Según la policía, la malla de protección de la ventana del quinto piso donde Yu se encontraba descansando estaba dañada, lo que podría haber contribuido a su caída accidental. Hasta el momento, no se han encontrado indicios de suicidio ni de intervención criminal.

Qué dijo la policía sobre las circunstancias del fallecimiento.

El medio Red Star News informó que esa noche un amigo del actor intentó comunicarse con él mediante llamada telefónica y mensaje por WeChat, pero Yu no respondió a ninguno de los intentos.

¿Quién era el actor Alan Yu?

Alan Yu, también conocido como Yu Menglong, fue un actor y cantante chino originario de Urumqi, Xinjiang, que comenzó su trayectoria en el mundo artístico participando en concursos de talentos.

Su primera aparición actoral se produjo en 2011 con el cortometraje The Little Prince, pero alcanzó fama masiva en 2015 gracias al drama histórico web Go Princess Go, donde interpretó al noveno príncipe.

Embed

Ese mismo año, Yu incursionó en la música lanzando su primer sencillo, "Just Nice", y posteriormente publicó su álbum debut, Toy.

En 2020, Yu fue noticia tras sufrir un accidente ocular mientras filmaba el C-Drama The Love Lasts Two Minds. En aquel momento, circularon en Weibo imágenes del actor sentado en el suelo, con sangrado, siendo atendido por el equipo de producción, que se volvieron virales.

Alan Yu cayó desde el quinto piso de un edificio en Beijing.

Ante la preocupación de sus seguidores, Yu envió un mensaje para tranquilizarlos: “Les aseguró de que mis ojos no sufrirán secuelas. El equipo me dio un tratamiento de emergencia y me llevó al hospital. Todos estaban muy preocupados y me cuidaron".

