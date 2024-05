"My Lady Jane", la serie con la que Prime Video busca competir con "Bridgerton"

Prime Video presenta My Lady Jane, la serie de época que buscará hacerle competencia a Bridgerton.

"My Lady Jane" presenta una versión alternativa de la historia donde Eduardo, el hijo de Enrique VIII, no sucumbe a la tuberculosis, y Lady Jane no sufre la pena de muerte por traición. En vez de estos eventos, nos encontramos con una Jane perspicaz y obstinada, quien se ve sorprendida al ser coronada como reina de Inglaterra y se convierte en el objetivo de malvados villanos que no solo ambicionan el trono, sino también su vida.