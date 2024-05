Ya se sabe quién será la protagonista de "Blade Runner" en Prime Video

Según informan, Yeoh encarnará a un personaje denominado Olwen.

El presente laboral de Michelle Yeoh

Yeoh fue galardonada con el Premio Oscar a la mejor actuación por su papel en "Everything Everywhere All at Once" en 2023, lo que la convierte en la primera persona de ascendencia asiática en lograr dicho reconocimiento. Además, fue distinguida en los premios SAG, Independent Spirit y Globos de Oro por su destacada actuación en la película.