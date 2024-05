Prime Video: por qué esta película romántica causa furor en los usuarios

Prime Video: la película recibió elogios de la crítica

La película "La idea de ti" fue altamente elogiada por los críticos de Hollywood. Rafael Motamayor de IndieWire elogió la dirección y el guion a cargo de Michael Showalter, así como las actuaciones de los protagonistas. Peter Debruge de Variety destacó la interpretación de Hathaway y Galitzine en sus respectivos papeles y resaltó que la química romántica entre los personajes es inolvidable.

El largometraje, con una duración de 115 minutos, está inspirado en la prestigiosa novela de Robinne Lee, "The idea of you", y su adaptación fue alabada por su habilidad para enriquecer el material original. Los críticos elogiaron el brillante desenlace que concluyó la trama y la manera sutil pero evidente en que demostró las necesidades de los personajes y cómo se complementaron de manera sorpresiva.

Anne Hathaway y Nicholas Galitzine interpretan a Solène Marchand y Hayes Campbell, respectivamente.

En resumen, "La idea de ti" ha conquistado a los críticos y se perfila para encantar a las audiencias con su sorprendente y apasionado romance. Con interpretaciones destacadas y una trama que explora audazmente la cultura de los ídolos mediáticos, es una historia que no se puede ignorar. Si disfrutas del género romántico, esta película está hecha a medida para ti.

Anne Hathaway sorprendió a todos al revelar que lleva cinco años sobria

En una entrevista reciente con The New York Times, Anne Hathaway, una de las actrices más queridas por el público, compartió que ha pasado cinco años sin consumir alcohol. Para ella, esta elección representa un hito significativo en su vida, por lo que decidió abordar el tema públicamente.

En una declaración personal, Hathaway declaró: "Normalmente no hablo de ello, pero llevé más de cinco años sobria. Eso me pareció un hito". La actriz compartió que optó por dejar el alcohol porque no le sentaba bien. Lo comparó con una reacción alérgica y reconoció que constituía un obstáculo en su vida.

"En el fondo supe que no era para mí. Y sentí que fue tan extremo tener que decir: '¿Pero nada? Si sos alérgico a algo o tenés una reacción anafiláctica a algo, no discutís con ello. Así que dejé de discutir sobre eso", , compartió Hathaway. Además de la preocupación por su salud, Hathaway también reveló que su elección de abstenerse de alcohol fue motivada por el deseo de ser una madre más presente y comprometida con sus dos hijos, Jonathan y Jack, de 8 y 4 años, respectivamente.