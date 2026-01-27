¿Cuándo estrena la nueva temporada de Bridgerton en Netflix?

Cada vez falta menos para el estreno de la cuarta temporada de Bridgerton.

El regreso de Bridgerton está cada vez más cerca: la cuarta temporada de la exitosa ficción de época de Netflix llegará el 29 de enero y pondrá el foco en uno de los integrantes más populares de la familia, Benedict Bridgerton , cuya historia será el eje central de la nueva temporada.

Inspirada en las novelas de Julia Quinn , que retratan la vida de una influyente familia de la aristocracia londinense , la nueva entrega de Bridgerton pondrá el foco en Benedict Bridgerton (Luke Thompson) , el segundo de los hermanos .

De carácter independiente , con una marcada vocación artística y reacio a los vínculos formales , su rutina sentimental se verá completamente alterada tras cruzarse con una enigmática joven llamada Sophie Baek (Yerin Ha) durante uno de los tradicionales bailes de máscaras organizados por Lady Violet Bridgerton .

Uno de los aspectos más singulares del relato es que el interés amoroso de Benedict no recaerá en una dama de la aristocracia , sino en una joven astuta que se desempeña como sirvienta en la casa de Lady Araminta Gun (Katie Leung, recordada por Harry Potter) , una viuda de carácter mordaz .

De acuerdo con lo revelado por Netflix, la enigmática Dama de Plata es Sophie Beckett (Yerin Ha), una figura con ecos de Cenicienta: hija fuera del matrimonio del difunto conde Penwood, que queda bajo la tutela de su madrastra Araminta y es relegada a una vida de trabajo doméstico.

Ignorando quién se oculta realmente tras el antifaz, el joven Bridgerton emprenderá la búsqueda para dar con la verdadera identidad de aquella mujer misteriosa, en una trama que pondrá en primer plano los conflictos entre clases sociales, los secretos del círculo aristocrático y la intensidad romántica típica de la ficción.

A la par, la nueva entrega ampliará el recorrido de otros personajes centrales, como Francesca y Eloise, quien todo indica que será la figura principal de la quinta temporada.

En total, la serie de Bridgerton cuenta con ocho episodios que se estrenarán en dos partes.

Temporada 4 de Bridgerton: fecha de estreno de la segunda parte

La cuarta temporada de Bridgerton estará compuesta por ocho capítulos, que llegarán a la plataforma divididos en dos tandas.

Parte 1: se estrena el 29 de enero de 2026.

Parte 2: el 26 de febrero de 2026.

Cómo es el elenco de la cuarta temporada: quiénes vuelve a aparecer

La nueva entrega de la cuarta temporada llega con novedades alentadoras para los seguidores, quienes podrán reencontrarse con varios de los personajes más entrañables de la ficción. Entre los intérpretes que volverán a formar parte del reparto se destacan: