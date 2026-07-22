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22 de julio de 2026 - 16:04
País.

Alerta por frío, nieve, tormentas y fuertes vientos en nueve provincias

Nueve provincias están alcanzadas por alerta meteorológicas de distintos niveles ante condiciones que podrían complicar la jornada.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Alerta para varias provincias

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta roja, naranja y amarilla para este miércoles 22 de julio debido a distintos fenómenos que afectarán a nueve provincias de Argentina.

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El panorama incluye frío extremo, nevadas, tormentas y fuertes vientos, con diferentes niveles de peligrosidad según cada región. Entre las provincias alcanzadas se encuentra Jujuy, donde rige una advertencia por ráfagas intensas.

Alerta roja por frío extremo

La advertencia de mayor nivel afecta al suroeste de Santa Cruz y al extremo sur de Río Negro. Según informó el SMN, en esas zonas se esperan condiciones de frío extremo que pueden resultar muy peligrosas y afectar a todas las personas. Las temperaturas mínimas podrían descender hasta los -11°C, por lo que se recomienda extremar las precauciones ante la exposición prolongada al frío.

Nevadas en Neuquén y Mendoza

También se encuentra vigente una alerta amarilla por nieve para sectores cordilleranos de Neuquén y Mendoza. Las nevadas previstas podrían generar complicaciones en la circulación, una reducción considerable de la visibilidad y posibles interrupciones en caminos y pasos fronterizos.

Jujuy, bajo alerta por fuertes vientos

El SMN mantiene además una alerta amarilla por vientos fuertes para sectores de Jujuy, Salta, Santiago del Estero y La Rioja. En estas zonas podrían registrarse ráfagas de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con velocidades que de manera puntual podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora. Estas condiciones pueden provocar reducción de la visibilidad, caída de ramas y desplazamiento de objetos sueltos, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Tormentas fuertes en Misiones

En Misiones rigen alertas naranja y amarilla por tormentas de variada intensidad. Los fenómenos podrían estar acompañados por precipitaciones intensas en cortos períodos, caída de granizo, fuertes ráfagas y abundante actividad eléctrica. Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 50 y 80 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual.

Cómo estará el tiempo en el AMBA

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la jornada comenzará con cielo mayormente nublado, humedad y lluvias aisladas. Durante el miércoles se mantendrá un ambiente fresco y nublado, con posibilidad de nuevas precipitaciones aisladas. La temperatura mínima será de 9°C y la máxima llegará a los 13°C.

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