Las cuatro preguntas clave que respondió Manuel Adorni en el Congreso

El jefe de Gabinete Manuel Adorni contestó más de 2.100 preguntas por escrito antes de presentarse en Diputados . Cuatro ejes concentran las principales dudas de la oposición en medio de una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, remitió a la Cámara de Diputados un informe de gestión con 2.151 respuestas a consultas de distintos bloques parlamentarios. La presentación se da en un contexto sensible: una investigación judicial en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

Dentro del extenso documento, cuatro temas concentran la atención: el viaje a Punta del Este, la evolución de su patrimonio, los gastos en viajes oficiales y los vínculos con el periodista Marcelo Grandio.

El viaje a Punta del Este y las dudas sobre su financiamiento

Uno de los puntos más cuestionados es el viaje a Punta del Este. Ante consultas legislativas, el Gobierno sostuvo que no existía obligación de registrarlo ante la Oficina Anticorrupción, ya que la normativa vigente solo exige declarar viajes financiados por terceros cuando están vinculados a actividades académicas o culturales.

La respuesta oficial también señala que la Oficina Anticorrupción no detectó conflictos de interés. Sin embargo, no se detalló quién financió el traslado ni si existe algún vínculo entre los presuntos financiadores y el Estado.

En paralelo, la Justicia federal investiga el caso bajo la figura de dádivas. En ese marco, se analiza el rol de Marcelo Grandio, quien habría pagado los pasajes a través de su productora, que mantenía contratos con la TV Pública.

Patrimonio: información pública y datos reservados

Otro eje central es la evolución patrimonial del funcionario. El informe remite a la declaración jurada pública correspondiente a 2024, disponible en el portal oficial, y aclara que los bienes de su cónyuge forman parte de un anexo reservado de carácter confidencial.

En esa declaración figuran dos propiedades: un departamento en Parque Chacabuco —compartido con su esposa— y otro en La Plata recibido como donación. No aparecen, en cambio, otras adquisiciones posteriores, como un departamento en Caballito ni una vivienda en un country bonaerense, ya que el plazo para presentar la declaración correspondiente a 2025 vence a fines de julio.

Desde la oposición se cuestiona el crecimiento del patrimonio, que, según denuncias, habría sido significativo en el último período fiscal. Adorni, por su parte, evitó dar precisiones públicas al respecto, argumentando la existencia de una causa judicial en trámite.

Grandio, la TV Pública y los contratos

Sobre la relación con Marcelo Grandio, el Gobierno afirmó que el periodista no fue contratado directamente por Radio y Televisión Argentina (RTA). Sin embargo, sí reconoció contratos con su productora.

La diferencia entre persona física y empresa es clave en la respuesta oficial. La Justicia investiga acuerdos de coproducción mediante los cuales el Estado habría aportado infraestructura y recursos para distintos programas.

Además, se analizan transferencias bancarias realizadas antes de la asunción del actual Gobierno desde la productora hacia cuentas de Adorni, con el objetivo de determinar su naturaleza.

Viajes oficiales: costos y comitivas

El informe también detalla trece viajes internacionales del presidente Javier Milei entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, con un gasto total superior a los 425 millones de pesos.

Entre ellos, se destacan traslados a Nueva York, Miami, Santiago de Chile y el Foro Económico Mundial de Davos. Uno de los puntos observados por la oposición es la inclusión de la esposa de Adorni como “invitada” en una de las comitivas, sin detalle específico de los costos asociados.

Respecto a los viajes personales del jefe de Gabinete, el Gobierno indicó que no existe un registro estatal sobre ese tipo de traslados.

Declaraciones juradas y plazos en discusión

Finalmente, el informe aborda cuestionamientos sobre la presentación de la declaración jurada correspondiente a su rol como jefe de Gabinete. El Gobierno sostuvo que el plazo aún no venció y que la información será presentada dentro de los tiempos establecidos.

No obstante, legisladores opositores señalan que la normativa también exige una actualización al asumir un nuevo cargo, lo que abre un debate sobre el cumplimiento de las obligaciones formales.

Interrogantes abiertos

Si bien el informe responde formalmente a las consultas del Congreso, varios puntos quedan abiertos: el financiamiento de viajes privados, el detalle completo del patrimonio actualizado y la naturaleza de los vínculos con actores del sector privado.

En ese marco, tanto el avance de la causa judicial como el análisis parlamentario serán determinantes para esclarecer las dudas que aún persisten.