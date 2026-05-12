Dónde será la marcha universitaria del 12M en Jujuy

Jujuy sale a la calle por la Marcha Federal Universitaria del 12M.

La comunidad académica de Jujuy volverá a manifestarse este martes 12 de mayo en el contexto de una nueva edición de la Marcha Federal Universitaria . La iniciativa, promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) , recibió el apoyo conjunto de los sindicatos que representan a docentes , investigadores y trabajadores no docentes de la UNJu.

País. Marcha Universitaria: a qué hora es la movilización de este martes 12 de mayo

Política. La CGT marcha hoy a Plaza de Mayo entre internas y amenaza de paro

El reclamo se centra en la necesidad de recibir mayores recursos y garantías para el sostenimiento de la educación pública .

En la capital de Jujuy , la convocatoria fue fijada para las 17 horas sobre calle Alberdi , entre Martiarena e Independencia , frente a la Facultad de Ciencias Agrarias . Desde la organización anticipan una importante concurrencia de estudiantes , docentes y trabajadores universitarios , en línea con las masivas movilizaciones registradas durante 2024 y 2025 .

Jujuy sale a la calle por la Marcha Federal Universitaria del 12M.

Desde el CIN señalaron que las universidades nacionales atraviesan un escenario económico delicado . De acuerdo con cifras oficiales , los fondos enviados por el Gobierno Nacional al sistema universitario registraron una caída del 45,6% desde 2023 hasta la actualidad.

La comunidad universitaria de Jujuy volverá a movilizarse este martes 12 de mayo en el marco de una nueva Marcha Federal Universitaria.

Esta baja presupuestaria provoca que las instituciones funcionen con recursos insuficientes para sostener sus actividades esenciales, impactando de manera directa en áreas como la investigación, la extensión universitaria y la enseñanza.

De acuerdo con los gremios universitarios, uno de los puntos más preocupantes es la fuerte pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores del sector, cuyos salarios quedaron muy por detrás del avance inflacionario.

A esto se suma la falta de financiamiento destinado a los programas de becas estudiantiles, una situación que también genera preocupación dentro de la comunidad académica.

En la capital jujeña, la concentración está prevista para las 17 en la calle Alberdi.

El respaldo de la Justicia

La protesta se desarrolla en medio de un escenario de elevada conflictividad judicial. El 31 de marzo, la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó una resolución que obliga al Estado Nacional a aplicar de forma inmediata la Ley de Financiamiento Educativo Universitario.

En ese fallo, la Justicia cuestionó los planteos del Poder Ejecutivo, a los que calificó de “poco serios”, y reclamó avanzar con la actualización de los salarios y la recomposición de las becas estudiantiles.

Desde el CIN advirtieron que la situación financiera de las casas de altos estudios es crítica.

A pesar de la resolución judicial, los espacios gremiales sostienen que los recursos aún no fueron efectivamente transferidos, situación que derivó en una profundización de las medidas de protesta.

En las últimas semanas, distintas facultades de la UNJu llevaron adelante clases abiertas y actividades de difusión para visibilizar el conflicto, como preparación para una movilización nacional que prevén multitudinaria.