Alerta por playas contaminadas en Brasil: qué deben tener en cuenta los jujeños antes de viajar

En una entrevista con Canal 4 , el epidemiólogo Gustavo Echenique advirtió sobre la situación sanitaria de las playas en Brasil , uno de los destinos más elegidos por los argentinos en verano. De acuerdo a los estudios recientes, alrededor del 70% de las playas analizadas no cumplirían con los parámetros sanitarios reglamentarios , lo que obliga a extremar las medidas de cuidado al momento de ingresar al mar.

Echenique explicó que esta situación se relaciona, en gran medida, con el aumento de las lluvias, que provoca una sobrecarga en los sistemas cloacales. “En Florianópolis, principalmente, se observa una falta de higiene en muchas de las playas que resultan contaminadas” , detalló el especialista, al referirse al impacto que tienen los desbordes y filtraciones sobre la calidad del agua.

El epidemiólogo remarcó que no se busca desaconsejar los viajes, pero sí informar a la población. Recordó que existe una patología conocida como “diarrea del viajero”, que afecta aproximadamente al 30% de las personas que visitan destinos con problemas sanitarios.

La principal vía de prevención, subrayó, es el uso de agua segura: se recomienda consumir siempre agua embotellada y evitar la del grifo, incluso para cepillarse los dientes. Además, cuando se registran lluvias intensas, se sugiere esperar al menos 24 horas antes de volver a meterse al mar.

Cuáles son las playas con presencia de contaminación

El informe sanitario hace foco en zonas puntuales que concentran mayor riesgo. Entre ellas se mencionan Balneario Camboriú, Bombas, Bombinhas y Florianópolis, en el estado de Santa Catarina. También se señalan sectores de Botafogo y Arpoador (en Ipanema), además de la playa Armação en Buzios y áreas de Guarujá e Ilhabela. En su mayoría, se trata de playas cercanas a sectores muy poblados o a zonas portuarias, donde el impacto de los desechos urbanos y la carga cloacal es más evidente.

Riesgos para la salud y recomendaciones para turistas

El contacto con aguas no aptas puede provocar diversas enfermedades de origen hídrico y gastrointestinal, entre ellas gastroenteritis, hepatitis A, cólera y fiebre tifoidea. También pueden aparecer cuadros de dermatitis, conjuntivitis, otitis e infecciones respiratorias. La afección más frecuente es la gastroenteritis, cuyos síntomas incluyen náuseas, vómitos, dolor de estómago, diarrea, dolor de cabeza y fiebre.

No obstante, los organismos sanitarios brasileños aclaran que el hecho de que una playa esté calificada como “inadecuada” no significa que todas las personas que se bañen allí se enfermen: el riesgo depende del estado inmunológico de cada individuo y del tipo de exposición.

Frente a este escenario, las recomendaciones para los turistas son claras: evitar bañarse en sectores del mar catalogados como no aptos; no ingresar al agua luego de lluvias muy intensas; no meterse en canales, arroyos o ríos que desembocan en el mar y, en todos los casos, evitar tragar agua durante el baño. Sumado a ello, se insiste en el consumo de agua embotellada y en la consulta médica temprana ante cualquier síntoma compatible con gastroenteritis u otra infección relacionada con el agua.