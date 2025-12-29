El Gobierno lanzará un programa piloto para transformar planes sociales en capacitación

El Gobierno pondrá en marcha un programa para reconvertir los planes sociales en 2026.

El próximo 6 de enero, el Ministerio de Capital Humano lanzará una iniciativa piloto destinada a reconvertir los planes sociales en programas de formación y capacitación . La medida promovida por el Gobierno apunta a que los más de 900.000 beneficiarios del programa Volver al Trabajo (VAT) cambien el actual cobro de $78.000 por vouchers educativos .

Economía. Cuánto se cobra en diciembre 2025 el plan Volver al Trabajo y cuales son los requisitos

Aunque el esquema ya se encuentra habilitado, la primera prueba piloto se realizará en esa fecha. Además, desde el Ministerio dirigido por Sandra Pettovello analizan la posibilidad de fusionar todas las asignaciones —AUH, por embarazo, Plan Mil Días y Tarjeta Alimentar— bajo un esquema único denominado AUH Familiar .

Paralelamente, se avanzan trabajos en el Sistema Integrado de Información Social (SIIS) para centralizar los indicadores del área social y conocer con precisión cuántas prestaciones recibe cada hogar.

Respecto a este desarrollo, la Secretaría de Innovación impulsa la creación de una nube de datos destinada a almacenar información sensible que se cruza entre el Ministerio de Capital Humano y organismos como Anses, Renaper, ARCA, Ministerio de Salud y la Secretaría de Energía .

Entre los principales resultados del nuevo sistema se destacan el Registro Único de Beneficiarios (RUB), que permitirá contar con una base de datos consolidada inexistente hasta ahora, y el Registro Social de Hogares (RSH), con la potencialidad de identificar las necesidades de la población en situaciones excepcionales.

El 6 de enero el Ministerio de Capital Humano inaugurará el plan piloto para transformar los planes sociales en programas de capacitación.

Cómo será el plan piloto del Ministerio de Capital Humano para reconvertir los planes sociales

El Ministerio de Capital Humano seleccionará a 20 beneficiarios del programa VAT para participar en dos módulos de formación, cada uno compuesto por ocho clases, a desarrollarse a lo largo de dos meses. Al finalizar este período, los participantes obtendrán el certificado profesional en pintura de obra. En esta etapa inicial, no se prevé la suspensión del cobro de sus haberes.

Los cursos, que combinarán clases teóricas y prácticas y proveerán todos los materiales de pintura y utensilios de estudio, serán financiados por Sinteplast, una de las primeras empresas que se sumó a la iniciativa. Para poder recibir la certificación, los alumnos deberán asistir a un mínimo del 70% de las clases.

La intención de Capital Humano es que en vez de recibir dinero, los beneficiarios del programa VAT reciban capacitación para obtener un título profesional.

La iniciativa se desarrollará en el Centro de Capacitación Capital Humano, ubicado en el Predio Garrigós, en el barrio de La Paternal. Desde marzo, el espacio viene atravesando un proceso de renovación y valorización, con el respaldo de la Bolsa de Comercio.

Confían en la expansión del programa

El equipo que lidera Sandra Pettovello confía en que el programa, que dará inicio en enero, pueda expandirse a nivel municipal y provincial, alcanzando a todas las jurisdicciones del país.

Durante 2024, el Ministerio de Capital Humano ya transformó el programa Potenciar Trabajo, que contaba con cerca de 1.300.000 beneficiarios, dividiéndolo en dos iniciativas: Volver al Trabajo (VAT) y el Programa de Acompañamiento Social (PAS).

Pettovello eliminó la contraprestación laboral para achicar la intermediación de los movimientos sociales que agrupaban a la mayoría de las cooperativas.

De manera paralela, Sandra Pettovello suprimió la contraprestación laboral, con el objetivo de reducir la intermediación de los movimientos sociales, que concentraban la mayoría de las cooperativas.