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9 de julio de 2026 - 09:12
Policiales.

San Salvador de Jujuy: accidente sobre Ruta 66

Un accidente de tránsito se registró durante la mañana de este jueves en la Ruta 66, en San Salvador de Jujuy.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Accidente en Ruta 66 en San Salvador de Jujuy

Accidente en Ruta 66 en San Salvador de Jujuy

Un accidente de tránsito se produjo en las primeras horas de este jueves 9 de julio en la Ruta 66 en San Salvador de Jujuy. Por el momento, no se informó sobre personas heridas ni sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho, pero se confirmó que uno de los autos quedo con importantes daños materiales.

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Se recomienda a los conductores circular con precaución por el sector y respetar las indicaciones del personal que pueda encontrarse trabajando en la zona.

Una vía con reiterados accidentes

La Ruta 66 es una de las vías donde se registra una mayor cantidad de siniestros viales en San Salvador de Jujuy y zonas cercanas.

En este corredor se produjeron diferentes tipos de hechos, desde choques entre vehículos hasta atropellos a peatones.

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