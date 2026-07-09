San Salvador de Jujuy: accidente sobre Ruta 66

Accidente en Ruta 66 en San Salvador de Jujuy

Un accidente de tránsito se produjo en las primeras horas de este jueves 9 de julio en la Ruta 66 en San Salvador de Jujuy. Por el momento, no se informó sobre personas heridas ni sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho, pero se confirmó que uno de los autos quedo con importantes daños materiales.

Se recomienda a los conductores circular con precaución por el sector y respetar las indicaciones del personal que pueda encontrarse trabajando en la zona.

Una vía con reiterados accidentes La Ruta 66 es una de las vías donde se registra una mayor cantidad de siniestros viales en San Salvador de Jujuy y zonas cercanas.

En este corredor se produjeron diferentes tipos de hechos, desde choques entre vehículos hasta atropellos a peatones.

También se conocieron casos de automovilistas que circularon en contramano, una maniobra de alto riesgo para todas las personas que transitan por el sector.

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