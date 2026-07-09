Mundial 2026: Francia y Marruecos juegan por un lugar en las semifinales

Francia, con historia y experiencia mundialista

El conjunto francés conquistó la Copa del Mundo en dos oportunidades: como local en 1998 y en Rusia 2018. Además, fue subcampeón en Alemania 2006 y Qatar 2022. También consiguió el tercer puesto en Suecia 1958 y México 1986.

Bajo la conducción de Didier Deschamps, Francia volvió a instalarse entre los principales aspirantes al título y llega a los cuartos de final después de ganar todos sus partidos en tiempo regular.

Mundial 2026: Francia venció 1-0 a Paraguay y enfrentará a Marruecos en cuartos de final

El seleccionado galo terminó la fase de grupos con tres victorias: derrotó 3-1 a Senegal, 3-0 a Irak y 4-1 a Noruega. En la etapa eliminatoria superó 3-0 a Suecia y luego venció 1-0 a Paraguay, gracias a un penal convertido por Kylian Mbappé.

Francia acumula 14 goles a favor y tiene como principal figura ofensiva a Mbappé, quien marcó siete tantos y se mantiene entre los máximos goleadores del torneo. El equipo dirigido por Deschamps se caracteriza por un juego directo y efectivo, acompañado por la velocidad y capacidad individual de sus atacantes.