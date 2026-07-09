jueves 09 de julio de 2026
9 de julio de 2026 - 10:09
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Mundial 2026: Francia y Marruecos juegan por un lugar en las semifinales

Francia llega con puntaje perfecto y Marruecos buscará repetir la histórica campaña alcanzada en Qatar 2022. Un choque atrapante por el Mundial 2026.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Mundial 2026: Francia vs Marruecos

Mundial 2026: Francia vs Marruecos

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Francia y Marruecos jugarán este jueves 9 de julio, desde las 17, hora argentina, en el Estadio Boston, por los cuartos de final del Mundial 2026. El ganador avanzará a las semifinales y quedará entre los cuatro mejores seleccionados de la competencia.

El encuentro reeditará la semifinal del Mundial de Qatar 2022, en la que el seleccionado francés se impuso por 2-0. Cuatro años después, Marruecos intentará cambiar la historia frente a uno de los principales candidatos al título.

Probables formaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; y Kylian Mbappé.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Redouane Halhal, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui; Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi, Brahim Díaz; y Soufiane Rahimi.

Marruecos busca repetir su histórica actuación

Marruecos, dirigido por Mohamed Ouahbi, llega a esta instancia con la intención de repetir o mejorar la histórica campaña realizada en Qatar 2022, cuando alcanzó las semifinales. El conjunto africano comenzó su participación con un empate 1-1 ante Brasil. Luego venció 1-0 a Escocia y 4-2 a Haití, resultados que le permitieron avanzar como segundo de su grupo.

En los dieciseisavos de final eliminó a Países Bajos mediante una definición por penales. Posteriormente, Marruecos derrotó 3-0 a Canadá, uno de los países anfitriones, con dos goles de Azzedine Ounahi y otro de Soufiane Rahimi durante el tiempo suplementario. Brahim Díaz aportó dos asistencias.

Marruecos goleó a Canadá

Marruecos goleó a Canadá

Francia, con historia y experiencia mundialista

El conjunto francés conquistó la Copa del Mundo en dos oportunidades: como local en 1998 y en Rusia 2018. Además, fue subcampeón en Alemania 2006 y Qatar 2022. También consiguió el tercer puesto en Suecia 1958 y México 1986.

Bajo la conducción de Didier Deschamps, Francia volvió a instalarse entre los principales aspirantes al título y llega a los cuartos de final después de ganar todos sus partidos en tiempo regular.

Mundial 2026: Francia venció 1-0 a Paraguay y enfrentará a Marruecos en cuartos de final

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El seleccionado galo terminó la fase de grupos con tres victorias: derrotó 3-1 a Senegal, 3-0 a Irak y 4-1 a Noruega. En la etapa eliminatoria superó 3-0 a Suecia y luego venció 1-0 a Paraguay, gracias a un penal convertido por Kylian Mbappé.

Francia acumula 14 goles a favor y tiene como principal figura ofensiva a Mbappé, quien marcó siete tantos y se mantiene entre los máximos goleadores del torneo. El equipo dirigido por Deschamps se caracteriza por un juego directo y efectivo, acompañado por la velocidad y capacidad individual de sus atacantes.

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