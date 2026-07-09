Mundial 2026: Francia y Marruecos juegan por un lugar en las semifinales

Francia y Marruecos jugarán este jueves 9 de julio, desde las 17, hora argentina, en el Estadio Boston, por los cuartos de final del Mundial 2026. El ganador avanzará a las semifinales y quedará entre los cuatro mejores seleccionados de la competencia.
Probables formaciones
Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; y Kylian Mbappé.
Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Redouane Halhal, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui; Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi, Brahim Díaz; y Soufiane Rahimi.