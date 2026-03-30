¿Te animás a vivir en la montaña? Buscan voluntarios y pagan por la experiencia

El estudio se llevará a cabo en los Alpes italianos y está a cargo de Eurac Research, en el refugio Nino Corsi, ubicado dentro del Parque Nacional del Stelvio, en el Tirol del Sur. Allí, los participantes residirán entre los 2000 y 2500 metros sobre el nivel del mar.
Vivir en la montaña: un experimento en altura media
El objetivo del proyecto es analizar cómo influye la altura media en la salud, un campo menos estudiado que el de las grandes altitudes extremas. Según explicaron los investigadores, se busca comprender el impacto real del entorno en condiciones cotidianas.
Investigaciones preliminares sugieren que vivir en estas condiciones podría generar mejoras en el metabolismo y la presión arterial, aunque aún no hay conclusiones definitivas.
Buscan voluntarios para vivir en la altura de la montaña: quiénes pueden participar
La convocatoria está dirigida a 12 voluntarios que cumplan con los siguientes requisitos:
Tener entre 18 y 40 años
Vivir a nivel del mar
No ser fumadores
No ser atletas de alto rendimiento
No presentar enfermedades previas
El interés fue inmediato: en pocas horas se registraron más de 160 postulaciones.
Cómo será la vida en la montaña
Durante el mes de estadía, los voluntarios deberán mantener su rutina habitual, trabajando o estudiando de manera remota desde el refugio.
El equipo médico realizará un seguimiento constante de distintos aspectos:
Calidad del sueño
Alimentación
Actividad física
El objetivo es medir cómo impacta el entorno sin modificar los hábitos cotidianos.
Vivir en altura implica condiciones particulares:
Menor presión atmosférica
Menor nivel de oxígeno
Mayor exposición a radiación ultravioleta
Estos factores pueden tener efectos tanto positivos como negativos. Mientras algunos estudios los vinculan con beneficios cardiovasculares, también pueden representar riesgos para personas con problemas respiratorios.
Cuánto pagan por participar
Los voluntarios seleccionados recibirán:
400 euros por el mes de participación
Alojamiento completo en el refugio alpino
Más allá del incentivo económico, los investigadores destacan que el objetivo principal es generar información clave sobre la relación entre el ambiente, el metabolismo y la salud a largo plazo.
La iniciativa no solo propone una experiencia única en la montaña, sino que también busca aportar nuevos datos científicos sobre cómo el entorno puede influir en la calidad de vida.