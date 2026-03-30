lunes 30 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de marzo de 2026 - 16:09
Mundo.

¿Te animás a vivir en la montaña? Buscan voluntarios y pagan por la experiencia

La propuesta combina ciencia y aventura: buscan voluntarios para vivir en la altura de la montaña, mantener su rutina y aportar a un estudio sobre salud.

Por  Judith Girón
Convocan a voluntarios que quieran vivir durante un mes en la montaña﻿

Convocan a voluntarios que quieran vivir durante un mes en la montaña﻿

Lee además
La Luna Rosa en abril: más que un fenómeno astronómico
Acontecimientos.

Luna Rosa de abril: ¿cuándo y cómo verla desde Argentina?
Compras en Bolivia
Mundo.

Usan Bolivia como shopping: caen las ventas en Orán y aumentan los locales vacíos

El estudio se llevará a cabo en los Alpes italianos y está a cargo de Eurac Research, en el refugio Nino Corsi, ubicado dentro del Parque Nacional del Stelvio, en el Tirol del Sur. Allí, los participantes residirán entre los 2000 y 2500 metros sobre el nivel del mar.

Vivir en la montaña: un experimento en altura media

El objetivo del proyecto es analizar cómo influye la altura media en la salud, un campo menos estudiado que el de las grandes altitudes extremas. Según explicaron los investigadores, se busca comprender el impacto real del entorno en condiciones cotidianas.

Investigaciones preliminares sugieren que vivir en estas condiciones podría generar mejoras en el metabolismo y la presión arterial, aunque aún no hay conclusiones definitivas.

image
Convocan a voluntarios que quieran vivir durante un mes en la monta&ntilde;a

Convocan a voluntarios que quieran vivir durante un mes en la montaña

Buscan voluntarios para vivir en la altura de la montaña: quiénes pueden participar

La convocatoria está dirigida a 12 voluntarios que cumplan con los siguientes requisitos:

  • Tener entre 18 y 40 años
  • Vivir a nivel del mar
  • No ser fumadores
  • No ser atletas de alto rendimiento
  • No presentar enfermedades previas

El interés fue inmediato: en pocas horas se registraron más de 160 postulaciones.

Cómo será la vida en la montaña

image
El estudio se llevar&aacute; a cabo en los Alpes italianos

El estudio se llevará a cabo en los Alpes italianos

Durante el mes de estadía, los voluntarios deberán mantener su rutina habitual, trabajando o estudiando de manera remota desde el refugio.

El equipo médico realizará un seguimiento constante de distintos aspectos:

  • Calidad del sueño
  • Alimentación
  • Actividad física

El objetivo es medir cómo impacta el entorno sin modificar los hábitos cotidianos.

Vivir en altura implica condiciones particulares:

  • Menor presión atmosférica
  • Menor nivel de oxígeno
  • Mayor exposición a radiación ultravioleta

Estos factores pueden tener efectos tanto positivos como negativos. Mientras algunos estudios los vinculan con beneficios cardiovasculares, también pueden representar riesgos para personas con problemas respiratorios.

Cuánto pagan por participar

Los voluntarios seleccionados recibirán:

  • 400 euros por el mes de participación
  • Alojamiento completo en el refugio alpino

Más allá del incentivo económico, los investigadores destacan que el objetivo principal es generar información clave sobre la relación entre el ambiente, el metabolismo y la salud a largo plazo.

La iniciativa no solo propone una experiencia única en la montaña, sino que también busca aportar nuevos datos científicos sobre cómo el entorno puede influir en la calidad de vida.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Luna Rosa de abril: ¿cuándo y cómo verla desde Argentina?

Usan Bolivia como shopping: caen las ventas en Orán y aumentan los locales vacíos

Domingo de Ramos: el papa León XIV pidió paz mundial, condenó la guerra y recordó a Francisco

Hoy es Domingo de Ramos: qué significa esta fecha

Investigan el robo de virus peligrosos en Brasil y detienen a una científica argentina

Lo que se lee ahora
Compras en Bolivia
Mundo.

Usan Bolivia como shopping: caen las ventas en Orán y aumentan los locales vacíos

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Nube embudo en Jujuy video
Ciencia.

Qué significa la nube embudo que se vio en Jujuy: la explicación de este fenómeno

Cronograma de pagos.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en abril 2026

Se esperan lluvias para el inicio de la semana 
A tener en cuenta.

Jujuy: lluvias, tormentas y suba de temperatura durante la semana

Entre sikuris y peregrinos, Tumbaya recibió a la Virgen de Punta Corral video
Religión

Entre sikuris y peregrinos, Tumbaya recibió a la Virgen de Punta Corral

Estaba totalmente alienado, el duro relato de un alumno que vivió el asesinato en una escuela de Santa Fe video
País.

"Estaba totalmente alienado", el duro relato de un alumno que vivió el asesinato en una escuela de Santa Fe

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel