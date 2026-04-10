En San Juan un alumno llevó una réplica de arma a la escuela y dijo que sufría bullying

En San Juan un alumno llevó una réplica de arma a la escuela

Momentos de fuerte tensión se vivieron en una escuela del departamento Pocito, en San Juan , cuando un alumno de 14 años ingresó al establecimiento con un objeto que en un primer momento fue tomado como un arma de fuego . La situación activó el protocolo de emergencia y motivó un llamado al 911.

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Con la llegada de la Policía, el menor fue identificado y el objeto fue secuestrado. Luego, las primeras actuaciones confirmaron que no se trataba de un arma de fuego convencional, sino de una réplica o arma tipo airsoft con municiones plásticas.

En San Juan un alumno llevó una réplica de arma a la escuela

En San Juan un alumno llevó una réplica de arma a la escuela

Qué pasó en la escuela de San Juan

El episodio ocurrió este jueves 9 de abril en una escuela de Pocito. Según la cobertura de medios sanjuaninos, dentro del establecimiento hubo nerviosismo entre docentes, directivos y estudiantes, mientras se intentaba controlar la situación sin que escalara. No se reportaron heridos ni disparos.

En medio del operativo, el adolescente fue apartado y trasladado junto a sus padres para avanzar con las actuaciones correspondientes. El caso quedó bajo intervención de la Justicia de menores.

La denuncia del adolescente por bullying

Uno de los puntos que más preocupación generó fue la declaración del propio alumno. De acuerdo con las versiones publicadas, el chico explicó ante la Policía que decidió llevar el arma porque sufría situaciones de bullying en la escuela. Ese testimonio abrió otra línea de investigación, centrada en el posible contexto de hostigamiento escolar.

Ahora las autoridades buscan establecer si existían antecedentes, denuncias previas o señales de alerta dentro de la institución educativa. También se analiza el contexto familiar, escolar y social del adolescente para definir las medidas que correspondan.

Qué se sabe del arma y de la investigación

Las publicaciones coinciden en que el objeto secuestrado era un arma de aire comprimido o tipo airsoft, utilizada para disparar pequeños balines o municiones plásticas. Aunque se descartó que fuera un arma de fuego real, el hecho provocó alarma por el riesgo y el impacto dentro de la comunidad educativa.

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La causa quedó en manos de la Justicia de Niñez y Adolescencia, que deberá determinar responsabilidades y evaluar qué intervenciones se adoptarán a partir de ahora, tanto sobre el hecho puntual como sobre la denuncia de acoso escolar.