Tucumán: un alumno de 17 años llevó un arma cargada a la escuela

Un alumno de 17 años fue detenido este miércoles 8 de abril en Tucumán luego de ingresar con un arma cargada a una escuela . El hecho ocurrió en un establecimiento educativo ubicado en la zona sur de San Miguel de Tucumán y no dejó personas heridas.

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La situación fue advertida por personal de limpieza , que observó la presencia del arma y alertó de inmediato a las autoridades del colegio. A partir de ese aviso, se activó el protocolo de seguridad y se dio intervención al 911.

El jefe de Policía de Tucumán, Joaquín Girvau , explicó que “el personal de limpieza observa que a uno de los alumnos se le cae un arma de fuego” . A partir de esa situación, según detalló, efectivos policiales ingresaron al aula junto a un profesor para reducir al adolescente.

“Le avisa a la policía, ingresan al aula con un profesor y tratan de reducir a este menor de 17 años” , señaló el funcionario. De acuerdo con lo informado, el estudiante no había amenazado a nadie ni exhibido el arma antes del hallazgo. Sin embargo, al momento de ser interceptado presentó resistencia.

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Girvau precisó que “se secuestra el arma de fuego, un revólver con los cartuchos y se procede a ponerlo a disposición del juzgado de menores”. Además, remarcó la gravedad del episodio: “Es un hecho grave, porque podría desencadenar cualquier cosa”.

Qué dijeron las autoridades

Tras lo ocurrido, la ministra de Educación de Tucumán, Susana Montaldo, confirmó que el caso quedó en manos de la Justicia y que el adolescente no continuará en ese establecimiento. No obstante, indicó que seguirá dentro del sistema educativo con acompañamiento del Estado.

Por su parte, el gobernador Osvaldo Jaldo calificó lo sucedido como “un hecho realmente lamentable” que “sorprendió a todos y a todas”. El mandatario destacó la rápida reacción del personal escolar y de la policía. “Felizmente el personal de la escuela dio aviso inmediatamente a la policía y hemos podido neutralizar cualquier hecho mayor que pueda dañar a los chicos de ese establecimiento”, afirmó.

Jaldo también habló de la necesidad de trabajar sobre la violencia y sostuvo que existe una “responsabilidad compartida entre familias y sociedad”. En ese marco, pidió no esperar a que ocurra una situación más grave para actuar.

“No hay duda de que hay que poner mucho más énfasis en estos temas. No debemos esperar que pase algo más grave para recién ponernos a trabajar”, expresó.