Nicolás Maduro ante el tribunal en Nueva York: el juez rechazó desestimar el caso y avanza la causa
Nicolás Maduro compareció este jueves 26 de marzo ante la Corte federal del Distrito Sur de Nueva York, en una audiencia clave dentro del proceso en su contra por narcoterrorismo y otros delitos vinculados al tráfico de drogas y armas.
Maduro ingresó al tribunal con un mameluco beige de detenido, sin esposas visibles, más delgado y con aspecto serio. El juez Alvin Hellerstein escuchó durante casi una hora a la defensa del ex mandatario venezolano y a los fiscales federales, pero no definió todavía una fecha de juicio.
Durante la audiencia el ex presidente de Venezuela, utilizó auriculares para seguir la traducción al español y se mantuvo casi sin gestos, mientras sus abogados discutían con la fiscalía.
El punto central del debate fue si Maduro puede financiar a sus abogados con fondos del Estado venezolano que permanecen congelados por sanciones de Estados Unidos. Su abogado, Barry Pollack, sostuvo que impedirles el acceso a esos recursos afecta su derecho constitucional a elegir defensa, dado que no cuenta con dinero personal suficiente para afrontar un equipo legal privado.
La fiscalía argumentó que esos fondos siguen bloqueados por razones vinculadas a sanciones y seguridad nacional. Sin embargo, el juez Hellerstein cuestionó con dureza ese planteo y dejó entrever dudas sobre si la negativa del gobierno estadounidense a habilitar esos pagos está suficientemente justificada.
Pese a eso, no dio señales de que vaya a cerrar el expediente. El juez no fijó todavía una fecha para el juicio y dejó pendiente la resolución sobre los honorarios de la defensa.