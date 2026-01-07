Qué es el Cartel de los Soles, la organización vinculada a Nicolás Maduro

Qué se sabe del Cartel de los Soles, la organización designada como terrorista por EE.UU.

Estados Unidos (EE.UU) pasó a calificar al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera . Así lo definió el Departamento de Estado , que sostiene que se trata de una red criminal supuestamente liderada por el presidente venezolano , Nicolás Maduro .

Justicia. ¿De qué es acusado Nicolás Maduro y cuál es la evidencia presentada en su contra?

La decisión comenzará a regir el 24 de noviembre y había sido comunicada con una semana de anticipación por el secretario de Estado norteamericano , Marco Rubio . Al dar a conocer la medida, Rubio sostuvo que “ Ni Maduro ni sus compinches representan al gobierno legítimo de Venezuela ”.

La inclusión de un grupo en la lista de organizaciones terroristas amplía las facultades de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para perseguirlas y neutralizarlas . Además de Washington , Argentina , Ecuador , Paraguay y República Dominicana también catalogan al Cartel de los Soles como una organización terrorista .

El oficialismo venezolano rechazó una y otra vez las denuncias y las atribuyó a una estrategia destinada a legitimar la salida forzada de Nicolás Maduro del poder. En un pronunciamiento difundido este lunes, la Cancillería de Venezuela describió la reciente calificación como una “ infame y vil mentira ” orientada a avalar una intervención extranjera .

“Esta nueva maniobra seguirá la suerte de las anteriores y recurrentes agresiones contra nuestro país: fracasar”, sostuvo el texto oficial. Meses atrás, en agosto, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello —señalado por Estados Unidos como uno de los supuestos referentes del grupo— desestimó las acusaciones y las definió como “un invento”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también negó la existencia del cartel. A fines de agosto, aseguró en X que se trata de “la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”. De todos modos, especialistas consultados por BBC Mundo sostienen que la realidad sobre el Cartel de los Soles no se ajusta plenamente a ninguna de las dos posturas y se ubica en un punto intermedio entre ambas versiones.

Los orígenes

Raúl Benítez-Manaut, especialista en seguridad nacional y delincuencia organizada de la UNAM, sostiene que el llamado Cartel de los Soles empezó a configurarse hacia fines de la década de 1980 y comienzos de los 90, como una vía paralela para el traslado de cocaína procedente de Colombia. Según explica, su surgimiento se dio en el contexto del desmantelamiento del Cartel de Medellín y de una fuerte embestida estatal contra el narcotráfico en territorio colombiano.

El nombre de los Soles surgió en alusión a las estrellas que llevan los generales venezolanos en sus uniformes.

La expresión Cartel de los Soles apareció por primera vez en medios de comunicación venezolanos a comienzos de la década del 90, ligada a denuncias por narcotráfico que involucraban al general Ramón Guillén Dávila, entonces responsable de los Servicios Antidrogas de la Guardia Nacional, y a quien luego lo reemplazó en el cargo, Orlando Hernández Villegas.

Según esas acusaciones, Guillén habría facilitado el ingreso de hasta 22 toneladas de cocaína a Estados Unidos mientras estuvo al frente del área antinarcóticos entre 1987 y 1991. Los hechos se habrían producido durante un programa polémico impulsado por la CIA, en coordinación con la Guardia Nacional venezolana, cuyo objetivo declarado era penetrar organizaciones colombianas dedicadas al envío de droga al mercado estadounidense.

Según explicó Mike LaSusa, subdirector de contenidos de Insight Crime y especialista en crimen organizado en América, en diálogo con BBC Mundo, desde ese momento la denominación Cartel de los Soles comenzó a emplearse de manera amplia para aludir a funcionarios venezolanos vinculados al narcotráfico, sin que necesariamente integraran una organización única o jerárquica.

Hugo Caravajal.

La etiqueta surgió a partir de los emblemas con estrellas que utilizan los militares venezolanos en sus uniformes, símbolos que representan el rango o jerarquía dentro de las fuerzas armadas.

Los años de Hugo Chávez

Benítez-Manaut sostiene que el Cartel de los Soles ganó peso y estructura durante los primeros años de la gestión de Hugo Chávez, quien llegó al poder en Venezuela en 1999. Según detalla, Chávez mantuvo una postura de confrontación permanente con Estados Unidos y decidió romper los vínculos de cooperación militar entre ambos países.

“La asesoría que le daba EE.UU. al ejército venezolano y toda la cooperación de inteligencia se rompió. Luego, sin vigilancia de la DEA, algunos oficiales del ejército se sintieron en libertad de hacer negocios con criminales, que resultaron ser muy rentables”, explica.

EE.UU. asegura que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello han actuado como líderes del Cartel de los Soles.

Al mismo tiempo, en Colombia, el entonces presidente Álvaro Uribe impulsó una ofensiva militar contra las FARC, lo que empujó a la guerrilla a trasladar parte de sus actividades al territorio venezolano. En ese contexto, Wesley Tabor, exagente de la DEA con experiencia en Venezuela, señaló a BBC Mundo que las FARC encontraron allí no solo un refugio protegido, sino también aliados clave para el tráfico de drogas.

“Después de que comenzaron a inundar a EE.UU. con cientos de toneladas de cocaína, muchos funcionarios del gobierno, desde la policía en las calles hasta la aviación militar, comenzaron a beneficiarse financieramente”, indica.

Benítez-Manaut afirma que durante el mandato de Hugo Chávez no hubo una política de persecución contra la guerrilla colombiana dentro de Venezuela, ya que el entonces presidente los consideraba afines desde el plano ideológico, al ubicarlos en el mismo campo de la izquierda.

EE.UU. también ofrece una recompensa por información que conduzca al arresto del ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

“Esto facilita que los guerrilleros entren, salgan, compren armas y comida, y hasta armen alianzas con funcionarios y militares venezolanos”, explica el especialista mexicano.

Como consecuencia de ese entramado, agrega, el denominado Cartel de los Soles terminó transformándose en una estructura criminal afianzada, con conexiones estables con otras organizaciones dedicadas al narcotráfico, entre ellas el Tren de Aragua.

¿Qué es el Cartel de los Soles y quiénes lo dirigen?

Mike LaSusa, analista de Insight Crime, sostiene que el llamado Cartel de los Soles no funciona como una organización tradicional, sino que opera como un entramado extendido de prácticas corruptas que le sirve a Nicolás Maduro para asegurar el respaldo de las Fuerzas Armadas.

Según explica, el gobierno venezolano carece de recursos para pagar sueldos adecuados a policías y militares, y como mecanismo de compensación tolera que reciban coimas provenientes del narcotráfico a cambio de fidelidad política.

En ese sentido, LaSusa remarca que esta red se diferencia de otros esquemas delictivos porque no cuenta con una jerarquía definida ni una estructura orgánica formal, sino que se sostiene a partir de acuerdos informales y beneficios compartidos.

"En Colombia o en México, los grupos de narcotraficantes transportan las drogas ellos mismos, con sus propias cadenas de suministro y de transporte. En Venezuela existen grupos así, pero el régimen de Maduro no controla directamente el tráfico de drogas", afirma.

En 2020, el Departamento de Justicia estadounidense presentó cargos contra Nicolás Maduro y otras 14 personas a las que señaló como colaboradores, entre ellas el actual ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el entonces titular del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno. La acusación los vinculó con un presunto acuerdo con organizaciones armadas de Colombia para traficar cocaína con destino a Estados Unidos.

De acuerdo con la imputación y con distintos expedientes judiciales, al menos desde 1999 Maduro, junto con el ministro del Interior Diosdado Cabello, el exjefe de la inteligencia militar Hugo “El Pollo” Carvajal y el exgeneral chavista Clíver Alcalá, habrían ejercido roles de conducción y coordinación dentro del denominado Cartel de los Soles.

Alcalá se entregó voluntariamente a las autoridades norteamericanas en 2020 y aceptó colaborar con la causa. El año pasado fue sentenciado a 21 años de cárcel. Carvajal, en tanto, admitió su responsabilidad en junio de este año por delitos de narcotráfico y narcoterrorismo ante la justicia de Estados Unidos.

Antiguo hombre de confianza de Hugo Chávez, Carvajal se distanció del gobierno de Maduro en 2017, luego de denunciarlo públicamente por la represión y la muerte de decenas de jóvenes durante las protestas que sacudieron a Venezuela ese año.

“Fue uno de los hombres más poderosos de Venezuela. Durante años, él y otros funcionarios del Cartel de los Soles usaron la cocaína como arma, inundando Nueva York y otras ciudades estadounidenses con veneno”, afirmó el fiscal federal Jay Clayton durante una audiencia judicial.

Hasta el momento, ni Nicolás Maduro ni Diosdado Cabello fueron sometidos a juicio, y varias de las imputaciones en su contra no han sido comprobadas en tribunales. Sin embargo, especialistas sostienen que la administración que encabezan obtiene beneficios económicos derivados del narcotráfico, prácticas corruptas y otras actividades ilegales.

En agosto, el gobierno estadounidense elevó a 50 millones de dólares la recompensa por datos que permitan capturar a Maduro, quien pasó a encabezar la lista de objetivos del Programa de Recompensas por Narcóticos. En el mismo sentido, Estados Unidos ofrece 25 millones de dólares a quienes aporten información clave que conduzca a la detención de Diosdado Cabello.

Las acusaciones de Leamsy Salazar

Las versiones que señalan una presunta conexión entre el poder político venezolano y el narcotráfico ganaron visibilidad a partir de 2014, cuando Leamsy Salazar, quien había sido jefe de seguridad de Hugo Chávez y Diosdado Cabello, dejó el país y se trasladó a Estados Unidos con apoyo de la DEA, en un movimiento que generó fuerte impacto.

Ante la justicia norteamericana, Salazar sostuvo que Cabello encabezaba el llamado Cartel de los Soles y que cumplía un rol clave en el esquema de envío de drogas que atravesaba territorio venezolano.

Desde Caracas, funcionarios del oficialismo rechazaron esas declaraciones y las enmarcaron en una supuesta operación internacional destinada a desacreditar al gobierno.

Leamsy Salazar.

El propio Cabello respondió públicamente y minimizó los dichos de su excustodio, al afirmar que su testimonio tenía motivaciones económicas y carecía de sustento probatorio.

“Decidió salir de Venezuela para entregar su dignidad al imperialismo norteamericano”, expresó en aquel momento durante una entrevista radial con BLU Radio, de Colombia.

En este contexto, Estados Unidos mantiene vigente una recompensa de 50 millones de dólares por información que permita detener a Nicolás Maduro, y otra de 25 millones de dólares por datos que conduzcan a la captura de Diosdado Cabello.

"Existe y no existe"

Mike LaSusa advierte que la caracterización que hace Estados Unidos sobre quién conduce el Cartel de los Soles presenta varias imprecisiones.

Según su análisis, aunque considera verosímil que el Estado venezolano y algunos funcionarios de alto nivel estén presuntamente vinculados al narcotráfico —ya sea por tolerancia o por omisión—, no serían quienes comandaran de forma directa ni quienes obtendrían beneficios inmediatos de esas maniobras, que en general quedarían en manos de cuadros militares de rangos inferiores.

En la misma línea, el especialista en crimen organizado Raúl Benítez-Manaut coincide con esa mirada y sostiene que se trata de una estructura ambigua, que “existe y no existe” a la vez.

"Creo que no se puede decir que exista un general que sea el jefe de todos. Es un cartel de oficiales medios e intermedios que van variando, se van jubilando y van siendo sustituidos por otros militares que controlan rutas de acceso, puestos de entrada a Venezuela en la selva y puestos de salida en las costas", explica.

“También manejan el acceso a aeropuertos pequeños, aeropuertos privados y se dice que hasta a aeropuertos militares”, continúa el análisis. “Pero su organización es muy flexible y muchas de sus actividades están descentralizadas”, agrega.

Qué se sabe del Cartel de los Soles, la organización designada como terrorista por EE.UU.

Para Wesley Tabor, exfuncionario de la DEA, el Cartel de los Soles debe entenderse como una combinación de distintos elementos.

“Es un sistema permisivo que engloba carteles de droga, actividades de pandillas, pero también un movimiento socialista que impulsa el antiamericanismo y que guarda vínculos con Rusia, Irán, Hezbolá y otros actores en América Latina... Y por eso ya es hora de que EE.UU. lidie con el problema que representa”, sostuvo.