4 de enero de 2026 - 13:22
Comunicado.

Captura de Nicolás Maduro: "Para los venezolanos en Jujuy, esta noticia devuelve la esperanza"

Luego de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela por parte de Estados Unidos, venezolanos que viven en la provincia de Jujuy emitieron un comunicado.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Venezolanos que residen en Jujuy

Venezolanos que residen en Jujuy

El comunicado de los venezolanos en Jujuy

"Este hecho marca el cierre de una etapa de autoritarismo, persecución y empobrecimiento que forzó a millones de venezolanos a abandonar su país. Para quienes vivimos en el exterior, no es una noticia lejana. Es un acontecimiento que atraviesa nuestra historia personal, nuestras familias y nuestro futuro", arrancaron expresando en el texto.

Seguido, manifestaron: "Sabernos libres significa volver a hablar sin miedo. Significa que opinar, protestar o elegir ya no implica cárcel, exilio o muerte. Significa recuperar derechos básicos que durante años fueron negados: votar, trabajar, informarse y organizarse sin coerción estatal".

Para los venezolanos en Jujuy, esta noticia devuelve la esperanza de reencuentro. Muchos salimos dejando padres, hijos y hermanos atrás. Hoy vemos posible el regreso, la reconstrucción y la reconciliación nacional. Para los venezolanos en Jujuy, esta noticia devuelve la esperanza de reencuentro. Muchos salimos dejando padres, hijos y hermanos atrás. Hoy vemos posible el regreso, la reconstrucción y la reconciliación nacional.

Seguido quisieron hacer llegar un agradecemos al pueblo argentino y, en particular, a la sociedad jujeña, "por el acompañamiento y la solidaridad recibida durante los años más duros del exilio". En ese marco aseguraron: "Aquí encontramos trabajo, estudio y respeto. Eso no se olvida".

image

Posteriormente en el texto compartido ponderaron que "la salida de Maduro no borra el daño causado, pero abre una oportunidad concreta para reconstruir Venezuela sobre bases democráticas, con justicia, instituciones y dignidad".

Finlamente trazaron que seguirán atentos y comprometidos con el futuro de Venezuela. "La libertad no es un concepto abstracto. Es la posibilidad real de vivir sin miedo. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, esa posibilidad vuelve a existir", puntualizaron los venezolanos que residen en la provincia de Jujuy.

