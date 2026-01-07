miércoles 07 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de enero de 2026 - 09:45
Chequeado.

Los videos y las imágenes falsas que se viralizaron tras la detención de Nicolás Maduro

Luego de la ofensiva militar de Estados Unidos en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro durante la madrugada del sábado 3, circularon en plataformas digitales distintos videos e imágenes vinculados al tema.

Los videos y las imágenes falsas que se viralizaron tras la detención de Nicolás Maduro

Los videos y las imágenes falsas que se viralizaron tras la detención de Nicolás Maduro

  • Circulan en redes sociales contenidos falsos vinculados a la captura de Nicolás Maduro y la ofensiva militar de Estados Unidos en Venezuela.
  • Desde un video antiguo del derribo de una estatua de Hugo Chávez hasta una foto de un operativo del ICE que ni es actual ni retrata algo ocurrido en Nueva York.
  • En esta nota, compartimos las verificaciones realizadas en el marco de la Red Federal de Periodismo e Innovación.

Por Red Federal de Periodismo e Innovación

Lee además
Qué se sabe del Cartel de los Soles, la organización designada como terrorista por EE.UU.
Política internacional.

Qué es el Cartel de los Soles, la organización vinculada a Nicolás Maduro
Embajadorargentino en la OEA, Carlos Cherniak
Washington.

Argentina apoyó en la OEA el operativo de Estados Unidos en Venezuela

En momentos de crisis o bélicos suelen viralizarse desinformaciones en redes sociales y medios de comunicación. Tras la ofensiva militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro en la madrugada del sábado 3 comenzaron a circulan en redes sociales diversos contenidos sobre el tema. Sin embargo, se trata de videos e imágenes antiguas o descontextualizadas que no reflejan eventos recientes vinculados a este hecho.

Es falso que derribaron una estatua de Hugo Chávez tras la captura de Nicolás Maduro: el video es de 2024

Chequeador (2)

Luego de la captura del dirigente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, comenzó a circular en Facebook, X y TikTok un video en el que un grupo de personas derriba una estatua del fallecido expresidente Hugo Chávez.

Los posteos aseguran que se trata de una escena actual registrada en Caracas, Venezuela, y que refleja celebraciones populares tras la detención del dictador. Algunos mensajes dicen: “El pueblo de Venezuela derribando una estatua de Chávez tras la captura del dictador Nicolás Maduro”.

El video no fue grabado en 2026, ni está vinculado a la captura de Maduro. Una búsqueda inversa en Google muestra que fue publicado por primera vez el 29 de julio de 2024.

El hecho ocurrió en Calabozo, estado Guárico, durante una serie de protestas contra la proclamación de Maduro como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. En ese contexto, manifestantes derribaron varias estatuas y símbolos asociados al chavismo en distintos estados del país.

Según reportó EFE Verifica, un rastreo en línea localiza otro video similar difundido por Infobae, en el que se reportó la destrucción de estatuas de Chávez en el marco de las protestas por los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Al menos 4 estatuas de Chávez, quien falleció el 5 de marzo de 2013 a los 58 años siendo presidente, fueron derribadas por los manifestantes en las manifestaciones, según informó la Agencia EFE el 29 de julio de 2024.

No, esta foto no es de agentes del ICE deteniendo a venezolanos que festejaban la captura de Maduro

Chequeador (1)

En redes sociales (X y Facebook) circula una imagen de un supuesto operativo del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos) contra venezolanos que salieron a celebrar en Nueva York la detención de Nicolás Maduro.

Los posteos en X tienen más de un millón de visualizaciones, y muestran esa fotografía con textos que agregan que los venezolanos “serán deportados como migrantes ilegales”.

Pero la fotografía viral ni es actual ni retrata algo ocurrido en Nueva York: fue tomada el 16 de agosto de 2025 (casi tres meses y medio antes de la captura de Maduro) por el fotógrafo Andrew Leyden (Getty Images).

Muestra la detención de un repartidor en Washington D.C., tras el anuncio de los planes del presidente Donald Trump para desplegar oficiales federales y la Guardia Nacional en el distrito de Columbia, con el fin de contribuir a la prevención del delito en la capital del país.

Fue utilizada a los pocos días por medios como CNN, para ilustrar las crecientes detenciones de repartidores migrantes en EE.UU.

Este video de una marcha en Caracas es a favor de Maduro pero no es actual

Chequeador

Tras la captura de Maduro en Caracas, circula en redes sociales un video que muestra una concentración masiva en la ciudad, con textos que dicen: “Venezuela resiste!!! “El pueblo unido jamas será vencido”. Si bien la manifestación se muestra a favor de Maduro, el video no es actual. Las imágenes pertenecen al último acto de campaña de Nicolás Maduro, realizado el 25 de julio de 2024 en la capital venezolana, antes de las elecciones presidenciales del domingo 28 de julio de 2024.

Con una búsqueda inversa en Google, se puede comprobar que ese mismo día, el video fue publicado en sus redes oficiales por Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela.

Varios medios de comunicación como El País compartieron el vídeo del cierre de campaña de Maduro.

Nicolás Maduro también subió una imagen del acto en el que incluso aparecen él y Rodríguez sobre el escenario.

La imagen fue verificada por otros verificadores de datos, como Newtral (España).

Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Qué es el Cartel de los Soles, la organización vinculada a Nicolás Maduro

Argentina apoyó en la OEA el operativo de Estados Unidos en Venezuela

¿De qué es acusado Nicolás Maduro y cuál es la evidencia presentada en su contra?

Cómo seguirá el proceso judicial contra Nicoclás Maduro en EE.UU.

Crisis en Venezuela: "Estamos un paso más cerca de la libertad"

Lo que se lee ahora
Signos del horóscopo y el amor
Inteligencia artificial.

El signo del horóscopo que podría encontrar el amor en 2026: qué dice la IA

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Trabajos de emergencia de Agua Potable en Libertador: cuándo y a qué hora
Importante.

Corte de agua en 9 barrios de San Salvador de Jujuy: dónde y hasta cuándo

Se esperan tormentas en Jujuy para los próximos días.
Lluvias.

Anuncian tormentas por varios días en Jujuy: desde cuándo y qué zonas

Hoy cortan el agua en 9 barrios de San Salvador de Jujuy: dónde y hasta cuándo
Importante.

Hoy cortan el agua en 9 barrios de San Salvador de Jujuy: dónde y hasta cuándo

José GabrielGómez asumió como Ministro de Minería de Jujuy video
Casa de Gobierno.

José Gabriel Gómez asumió como Ministro de Minería de Jujuy

Abejasatacaron a una familia en Santa Clara
Tarde de terror.

Abejas atacaron a una familia en Santa Clara: varios heridos y un perro muerto

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel