Los videos y las imágenes falsas que se viralizaron tras la detención de Nicolás Maduro

En momentos de crisis o bélicos suelen viralizarse desinformaciones en redes sociales y medios de comunicación. Tras la ofensiva militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro en la madrugada del sábado 3 comenzaron a circulan en redes sociales diversos contenidos sobre el tema. Sin embargo, se trata de videos e imágenes antiguas o descontextualizadas que no reflejan eventos recientes vinculados a este hecho.

Luego de la captura del dirigente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, comenzó a circular en Facebook, X y TikTok un video en el que un grupo de personas derriba una estatua del fallecido expresidente Hugo Chávez.

Los posteos aseguran que se trata de una escena actual registrada en Caracas, Venezuela, y que refleja celebraciones populares tras la detención del dictador. Algunos mensajes dicen: “El pueblo de Venezuela derribando una estatua de Chávez tras la captura del dictador Nicolás Maduro”.

El video no fue grabado en 2026, ni está vinculado a la captura de Maduro. Una búsqueda inversa en Google muestra que fue publicado por primera vez el 29 de julio de 2024.

El hecho ocurrió en Calabozo, estado Guárico, durante una serie de protestas contra la proclamación de Maduro como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. En ese contexto, manifestantes derribaron varias estatuas y símbolos asociados al chavismo en distintos estados del país.

Según reportó EFE Verifica, un rastreo en línea localiza otro video similar difundido por Infobae, en el que se reportó la destrucción de estatuas de Chávez en el marco de las protestas por los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Al menos 4 estatuas de Chávez, quien falleció el 5 de marzo de 2013 a los 58 años siendo presidente, fueron derribadas por los manifestantes en las manifestaciones, según informó la Agencia EFE el 29 de julio de 2024.

No, esta foto no es de agentes del ICE deteniendo a venezolanos que festejaban la captura de Maduro

En redes sociales (X y Facebook) circula una imagen de un supuesto operativo del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos) contra venezolanos que salieron a celebrar en Nueva York la detención de Nicolás Maduro.

Los posteos en X tienen más de un millón de visualizaciones, y muestran esa fotografía con textos que agregan que los venezolanos “serán deportados como migrantes ilegales”.

Pero la fotografía viral ni es actual ni retrata algo ocurrido en Nueva York: fue tomada el 16 de agosto de 2025 (casi tres meses y medio antes de la captura de Maduro) por el fotógrafo Andrew Leyden (Getty Images).

Muestra la detención de un repartidor en Washington D.C., tras el anuncio de los planes del presidente Donald Trump para desplegar oficiales federales y la Guardia Nacional en el distrito de Columbia, con el fin de contribuir a la prevención del delito en la capital del país.

Fue utilizada a los pocos días por medios como CNN, para ilustrar las crecientes detenciones de repartidores migrantes en EE.UU.

Este video de una marcha en Caracas es a favor de Maduro pero no es actual

Tras la captura de Maduro en Caracas, circula en redes sociales un video que muestra una concentración masiva en la ciudad, con textos que dicen: “Venezuela resiste!!! “El pueblo unido jamas será vencido”. Si bien la manifestación se muestra a favor de Maduro, el video no es actual. Las imágenes pertenecen al último acto de campaña de Nicolás Maduro, realizado el 25 de julio de 2024 en la capital venezolana, antes de las elecciones presidenciales del domingo 28 de julio de 2024.

Con una búsqueda inversa en Google, se puede comprobar que ese mismo día, el video fue publicado en sus redes oficiales por Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela.

Varios medios de comunicación como El País compartieron el vídeo del cierre de campaña de Maduro.

Nicolás Maduro también subió una imagen del acto en el que incluso aparecen él y Rodríguez sobre el escenario.

La imagen fue verificada por otros verificadores de datos, como Newtral (España).

