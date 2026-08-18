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18 de agosto de 2026 - 10:31
Jujuy.

Alberto Siufi: "El estado de las rutas es deplorable, están creciendo mucho los accidentes en la Argentina"

Alberto Siufi habló además de la paralización de la obra de la Ruta 34 y dijo que el Gobierno tiene “buenas expectativas de que se resuelva”.

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Rutas nacionales (archivo)

Rutas nacionales (archivo)

El secretario de comunicación de la provincia, Alberto Siufi, habló en su encuentro semanal con los medios sobre la situación de las rutas en todo el país y la falta de inversión del Gobierno Nacional, “la problemática del SisVial es transversal a todas las provincias, el estado de las rutas es reconocido por todos y es absolutamente deplorable”, sostuvo el funcionario.

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Es un problema de seguridad, están creciendo mucho los accidentes en la República Argentina y mucho tienen que ver con el estado de las rutas”, aseguró Siufi y dijo que el tema fue motivo de conversación en la reunión de gobernadores del Norte Grande.

Ruta 34 en Jujuy

Sobre la situación de la Ruta 34 en la provincia, el Secretario habló del “abandono que hizo la empresa Chediack, que ya advirtió que no va a seguir la obra y puso en disponibilidad a 180 empleados que están al borde de la ruta”.

“La deuda con la empresa es de $21 mil millones que pertenecen a certificados de obra del año 2026 y el Estado propone pagarle un bono de $5 mil millones”, dijo Siufi y adelantó que “esta semana se propone pagarle $4 mil millones y la próxima semana $5 mil millones de los 21 mil millones de deuda”.

Rutas nacionales (archivo)

Rutas nacionales (archivo)

Ante este ofrecimiento, el funcionario sostuvo que la empresa quiere alguna certeza más profunda, “no quiere dentro de dos meses estar hablando de lo mismo y seguir con la misma problemática, busca darle una continuidad seria a la obra. Sobre esto tenemos muy buenas expectativas de que se resuelva”.

Sobre esto Siufi aseguró que Jujuy “no recibió ni un peso de los pagos que se hicieron, la obra de la Ruta 34 es un contrato directo con la empresa Chediack; es una obra que la administra Nación a través de Vialidad Nacional y se pagó a través de Vialidad Nacional”.

“Se pavimentaron 111 km de rutas provinciales”

El secretario de comunicación sostuvo que en Jujuy “se pavimentaron 111 kilómetros de rutas provinciales”, y aseguró que “no hay muchas provincias en el país que hayan tenido un plan de pavimentación como el que tiene Jujuy”.

“En materia de rutas Jujuy tiene una política clara de adonde quiere ir”, sostuvo y agregó que “se está llevando adelante, con fondos propios, la pavimentación de la Ruta 34 desde Pampa Blanca hasta el Cuarteadero”.

Viviendas para los jujeños

Alberto Siufi aseguró que Jujuy está avanzando en materia de viviendas para los jujeños, “ya sea con obras con demanda libre o convenio con reparticiones. Hoy tenemos cerca de 737 viviendas en ejecución”.

“Jujuy, con lo poco o mucho que tiene, va realizando lo que puede”, y aseguró que es “imposible parar las obras hídricas y de saneamiento; no podes parar las obras de agua y de cloacas”, ejemplificó.

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