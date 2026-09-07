Dengue: días y barrios donde habrá descacharrado en Jujuy

Los operativos de descacharrado contra el dengue comenzarán este martes 8 y continuarán hasta el jueves 17 de septiembre en sectores de San Salvador de Jujuy.

El descacharrado en Jujuy continuará desde este martes 8 de septiembre en diferentes barrios y sectores de San Salvador de Jujuy. El Ministerio de Salud difundió el nuevo cronograma de operativos, que se extenderá hasta el jueves 17 y tendrá como objetivo eliminar recipientes y objetos que puedan acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito transmisor del dengue.

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La actividad comenzará todos los días previstos a las 8.30 , por lo que se solicita a los vecinos de las zonas alcanzadas tener preparados los elementos que deban ser retirados. Los recorridos específicos de cada operativo pueden consultarse a través de las piezas informativas difundidas por el Ministerio de Salud.

El primer operativo de esta nueva etapa se realizará mañana martes 8 de septiembre en la jurisdicción correspondiente al CAPS Santa Rita .

Martes 8 de septiembre: CAPS Santa Rita.

CAPS Santa Rita. Miércoles 9 de septiembre: CAPS Che Guevara, barrio 150 Hectáreas .

CAPS Che Guevara, barrio . Jueves 10 de septiembre: APS Hospital Snopek, sectores de la 5ª, 9ª y parte de la 6ª Etapa de las 100 Viviendas de Alto Comedero .

APS Hospital Snopek, sectores de la . Viernes 11 de septiembre: CAPS León, localidades de Tiraxi y Tesorero .

CAPS León, localidades de . Martes 15 de septiembre: CAPS Sargento Cabral, barrios 127 Viviendas, Gendarmería, Las Marías II, La Nueva Ciudad y 240 Viviendas .

CAPS Sargento Cabral, barrios . Miércoles 16 de septiembre: CAPS 249 Viviendas, barrio 249 Viviendas de San Pedrito .

CAPS 249 Viviendas, barrio . Jueves 17 de septiembre: CAPS Che Guevara, barrio 10 Hectáreas.

Todos los operativos están previstos desde las 8.30.

Qué elementos se deben eliminar

Las tareas forman parte de las acciones preventivas contra el dengue, zika y chikungunya, principalmente mediante la eliminación de posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti. Desde Salud remarcaron que estos cuidados deben mantenerse durante todo el año y no solamente durante los meses de temperaturas elevadas.

Entre los elementos que pueden descartarse se encuentran latas, botellas, neumáticos y otros recipientes en desuso capaces de acumular agua. También se recomienda dar vuelta, tapar o resguardar baldes, palanganas, tambores, juguetes y cualquier objeto que permanezca a la intemperie.

Asimismo, es importante limpiar bebederos de animales, mantener patios y jardines desmalezados, destapar canaletas y conservar correctamente tapados los tanques o recipientes destinados al almacenamiento de agua.

La recomendación para los vecinos alcanzados por el cronograma es revisar patios, fondos y espacios exteriores antes de cada operativo y retirar aquellos elementos que ya no se utilizan.