San Salvador de Jujuy: del viernes al lunes habrá cortes, restricciones y cambios en colectivos

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy anunció restricciones de estacionamiento, cortes de tránsito y modificaciones temporales en el transporte urbano por las actividades vinculadas a Todos los Santos y al Día de los Fieles Difuntos . Las medidas comenzarán el viernes 30 de octubre y se extenderán hasta el lunes 2 de noviembre.

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La Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección General de Tránsito y Transporte, detalló que el operativo abarcará distintos sectores de la ciudad, principalmente zonas destinadas a la tradicional venta de ofrendas y los alrededores de los cementerios.

El viernes 30 de octubre estará restringido el estacionamiento vehicular en la playa ubicada sobre avenida 19 de Abril, entre el puente Azurduy y calle Sarmiento.

Día de Todos los Santos y los Fieles Difuntos.

El sábado 31, la medida se ampliará a las playas de avenida 19 de Abril, entre el puente Azurduy y el puente Cgo. Gorriti, y a avenida Martiarena, entre el puente Cgo. Gorriti y calle Argañaraz.

Para el domingo 1 de noviembre, la restricción volverá a concentrarse en la playa de avenida 19 de Abril, entre el puente Azurduy y el puente Cgo. Gorriti.

Corte de tránsito el lunes 2 de noviembre

Cambios en el tránsito en San Salvador de Jujuy.

Por el Día de los Fieles Difuntos, el lunes 2 de noviembre desde las 7 se interrumpirá la circulación sobre calle 9 de Julio, entre Oscar Orías y Pellegrini, en inmediaciones del cementerio municipal Nuestra Señora del Rosario.

El corte obligará a modificar temporalmente los recorridos del transporte urbano de pasajeros.

Hacia el centro, las unidades circularán por Espora, De Benedetti, Oscar Orías, 25 de Mayo, Roca, 9 de Julio y luego retomarán su recorrido habitual.

En sentido de regreso, los colectivos transitarán por Roca, 18 de Noviembre, Burruchaga, 9 de Julio y continuarán por su trayecto habitual.

Operativos en otros cementerios

También se realizarán tareas preventivas en los alrededores de los cementerios Jardín del Castillo, El Solar y El Salvador.

Desde el Municipio solicitaron respetar la señalización y las indicaciones del personal de tránsito, circular con precaución y tener en cuenta los desvíos y restricciones previstos durante las jornadas de mayor concurrencia.