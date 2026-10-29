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29 de octubre de 2026 - 17:10
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San Salvador de Jujuy: del viernes al lunes habrá cortes, restricciones y cambios en colectivos

Las medidas se llevarán a cabo en el marco del Día de Todos los Santos y los Fieles Difuntos en distintos sectores de San Salvador de Jujuy.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Tránsito en San Salvador de Jujuy.

Tránsito en San Salvador de Jujuy.

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La Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección General de Tránsito y Transporte, detalló que el operativo abarcará distintos sectores de la ciudad, principalmente zonas destinadas a la tradicional venta de ofrendas y los alrededores de los cementerios.

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Día de Todos los Santos y los Fieles Difuntos.

Restricciones de estacionamiento durante el fin de semana

El viernes 30 de octubre estará restringido el estacionamiento vehicular en la playa ubicada sobre avenida 19 de Abril, entre el puente Azurduy y calle Sarmiento.

El sábado 31, la medida se ampliará a las playas de avenida 19 de Abril, entre el puente Azurduy y el puente Cgo. Gorriti, y a avenida Martiarena, entre el puente Cgo. Gorriti y calle Argañaraz.

Para el domingo 1 de noviembre, la restricción volverá a concentrarse en la playa de avenida 19 de Abril, entre el puente Azurduy y el puente Cgo. Gorriti.

Corte de tránsito el lunes 2 de noviembre

Cambios en el tr&aacute;nsito en San Salvador de Jujuy.

Cambios en el tránsito en San Salvador de Jujuy.

Por el Día de los Fieles Difuntos, el lunes 2 de noviembre desde las 7 se interrumpirá la circulación sobre calle 9 de Julio, entre Oscar Orías y Pellegrini, en inmediaciones del cementerio municipal Nuestra Señora del Rosario.

El corte obligará a modificar temporalmente los recorridos del transporte urbano de pasajeros.

Hacia el centro, las unidades circularán por Espora, De Benedetti, Oscar Orías, 25 de Mayo, Roca, 9 de Julio y luego retomarán su recorrido habitual.

En sentido de regreso, los colectivos transitarán por Roca, 18 de Noviembre, Burruchaga, 9 de Julio y continuarán por su trayecto habitual.

Operativos en otros cementerios

También se realizarán tareas preventivas en los alrededores de los cementerios Jardín del Castillo, El Solar y El Salvador.

Desde el Municipio solicitaron respetar la señalización y las indicaciones del personal de tránsito, circular con precaución y tener en cuenta los desvíos y restricciones previstos durante las jornadas de mayor concurrencia.

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