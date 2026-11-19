La autopsia de Melinda Maidana permitirá avanzar en la causa. La Fiscalía ya imputó al conductor involucrado por homicidio culposo agravado.

La autopsia de Melinda Maidana permitirá avanzar en la causa. La Fiscalía ya imputó al conductor involucrado por homicidio culposo agravado.

La autopsia de Melinda Maidana, la motociclista que murió tras un siniestro vial ocurrido el domingo 15 de noviembre en Río Blanco , comenzó a realizarse durante la mañana de este jueves 19, según la información recogida por Canal 4 desde la Morgue Judicial. El procedimiento se habría iniciado alrededor de las 8.47, en medio de un importante operativo de seguridad y con familiares de la joven esperando conocer los resultados que permitan esclarecer las causas de su muerte.

Desinfección. El Ascensor Urbano 2 de Jujuy estará fuera de servicio este fin de semana

Desde el ingreso al establecimiento, ubicado sobre la Ruta Nacional 9, el móvil de Canal 4 informó que se observa una fuerte custodia policial, tanto en el acceso principal como en el sector de estacionamiento.

A diferencia de lo ocurrido el miércoles, cuando familiares, amigos y allegados realizaron una protesta con corte de ruta para reclamar la autopsia y la entrega del cuerpo, este jueves la circulación se encuentra completamente liberada.

Los familiares comenzaron a llegar durante las primeras horas de la mañana y permanecen a un costado del ingreso , a la espera de información sobre el desarrollo del examen forense.

La autopsia estaba prevista inicialmente para el miércoles, pero fue reprogramada para este jueves. La demora había generado preocupación y malestar entre los allegados de Melinda, quienes reclamaban poder despedirla y darle sepultura.

La autopsia de Melinda Maidana permitirá avanzar en la causa. La Fiscalía ya imputó al conductor involucrado por homicidio culposo agravado.

Qué buscan determinar con la autopsia de Melinda Maidana

Uno de los principales objetivos de la autopsia médico-legal es establecer con precisión las causas del fallecimiento y aportar elementos que permitan reconstruir las consecuencias del siniestro vial.

El procedimiento está a cargo del médico forense del Ministerio Público de la Acusación, Rodrigo Montes de Oca, por disposición de la Fiscalía que investiga el caso. Según se informó oficialmente, la medida fue necesaria porque desde el hospital Pablo Soria, donde falleció la joven horas después del accidente, no se pudo emitir el certificado de defunción con una causa de muerte determinada.

Sin embargo, existe otro aspecto que genera especial interés para los familiares: establecer qué lesiones sufrió Melinda y si son compatibles con el uso de un casco de seguridad.

José Fernández Canavide, abogado de la familia, explicó durante la jornada anterior que existen diferencias respecto de si la motociclista llevaba casco al momento del impacto. Mientras que la defensa del conductor sostiene que no lo utilizaba, los familiares aseguran contar con imágenes y testimonios que indicarían lo contrario. Por eso, el examen forense será una de las medidas que se incorporarán a la investigación, junto con las grabaciones de seguridad y las pericias realizadas sobre los vehículos.

La familia espera que estos resultados permitan avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido, aunque todavía no se informó cuándo estarán disponibles las conclusiones de la autopsia.

La maniobra que investiga la Justicia y la imputación del conductor

El siniestro ocurrió durante la madrugada del domingo 15 de noviembre, sobre la Ruta Provincial 1, en el tramo comprendido entre Palpalá y Río Blanco.

Melinda circulaba en motocicleta cuando se produjo el hecho que le ocasionó graves lesiones. Fue asistida por personal de emergencias y trasladada al hospital Pablo Soria, donde falleció horas después.

La investigación está a cargo del fiscal Alejandro Maldonado, de la Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria N.º 8 de Palpalá.

La Justicia ya imputó al conductor del automóvil involucrado por homicidio culposo agravado por la conducción bajo los efectos del alcohol, en los términos del artículo 84 bis del Código Penal.

Entre las medidas reunidas se encuentran registros fotográficos, trabajos de planimetría, testimonios y grabaciones de cámaras de seguridad. El abogado de la familia sostuvo que los videos permitirían observar una maniobra del automóvil cuando, presuntamente, intentaba evitar un control policial. "En el video se ve claramente cómo el vehículo trataba de evadirse de un control, hacía marcha atrás", aseguró Fernández Canavide durante la jornada anterior.

Según su descripción, el conductor habría realizado distintas maniobras durante varios minutos antes de que ocurriera el impacto. "Él durante cinco minutos sí, paraba, ponía baliza, la sacaba, fue intercalando y en el último tramo acelera, y evidentemente un auto lo esquiva y la víctima no le da tiempo a esquivarlo", relató.

Esta reconstrucción corresponde a la versión de la representación legal de la familia y deberá ser evaluada a partir de las pruebas incorporadas al expediente.

El letrado también adelantó que buscarán una calificación legal más grave que la sostenida actualmente por la Fiscalía.

"La Fiscalía va a presentar homicidio culposo. Nosotros como querella vamos a presentar el dolo eventual, porque no puede ser que en cinco minutos no se haya representado que iba a posibilitar un accidente", manifestó.

Por el momento, la imputación fiscal es por homicidio culposo agravado y no existe una resolución judicial que establezca la responsabilidad penal definitiva del acusado.

Mientras continúan las actuaciones, los familiares permanecen a la espera de que finalice la autopsia y se autorice la entrega del cuerpo.

La jornada de este jueves representa un paso importante en la investigación, pero también tiene un significado profundamente doloroso para quienes esperan despedir a Melinda después de varios días de incertidumbre.