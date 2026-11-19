Qué es la hiperhidrosis y cómo tratar la transpiración excesiva

La hiperhidrosis es una condición que provoca transpiración excesiva , incluso cuando una persona está en reposo o no realiza actividad física. Con la llegada de las altas temperaturas a Jujuy, esta situación puede generar incomodidad y afectar la calidad de vida. El médico especialista en medicina regenerativa, estética y funcional, Carlos Azamor (MP 4319), explicó de qué se trata, cómo identificarla y qué alternativas existen para controlar la sudoración.

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“Estamos hablando de una condición, porque no llega a ser una enfermedad, donde hay una transpiración excesiva. Las glándulas que producen la transpiración están sobreestimuladas y empiezan a producir demasiada transpiración, lo que afecta el día a día de la persona”, señaló el profesional.

Según explicó, esta situación se relaciona con una alteración en la regulación nerviosa de las glándulas sudoríparas, que comienzan a producir sudor en cantidades superiores a las necesarias para regular la temperatura corporal.

Transpirar es una respuesta natural del organismo, especialmente durante el verano, al realizar ejercicio físico o ante determinadas situaciones hormonales. Sin embargo, la hiperhidrosis presenta características que permiten diferenciarla de la sudoración habitual.

Azamor explicó que uno de los principales indicadores es la manera en que afecta las actividades cotidianas.

“Cuando el paciente consulta porque ya afecta su calidad de vida. Generalmente no pueden usar determinadas prendas, todo lo que tienen que usar es de color blanco para que no se note”, comentó.

También mencionó situaciones en las que la sudoración excesiva genera vergüenza o dificultades en las relaciones personales, como ocurre con quienes tienen las manos constantemente húmedas.

Otro aspecto importante es que la transpiración puede aparecer sin necesidad de realizar esfuerzo físico o estar expuesto al calor.

“Podés estar en tu casa, incluso que no hay tanto calor, y empezás a transpirar. No es tanto la cantidad, sino cómo afecta tu calidad de vida”, explicó.

Qué partes del cuerpo pueden verse afectadas

La hiperhidrosis puede manifestarse en diferentes zonas del cuerpo, aunque las axilas son uno de los lugares donde se presenta con mayor frecuencia.

También puede afectar las palmas de las manos, las plantas de los pies e incluso el cuero cabelludo.

El especialista recordó el caso de un paciente que presentaba una sudoración intensa únicamente en un sector de la cabeza.

“Tuve hiperhidrosis en cabeza, una transpiración excesiva del cuero cabelludo. Era impresionante y era de un solo lado. El paciente me contaba que transpiraba de un solo lado y que le caía la transpiración por una parte del rostro solamente”, relató.

En cuanto al olor corporal, aclaró que la hiperhidrosis se caracteriza principalmente por la cantidad de sudor y no necesariamente por la presencia de mal olor, aunque este puede aparecer en determinadas circunstancias.

Cómo se trata la hiperhidrosis y cuánto dura el tratamiento

Una de las alternativas utilizadas para controlar la transpiración excesiva es la aplicación de toxina botulínica, conocida comercialmente por una de sus marcas, Botox.

Azamor explicó que este tratamiento permite disminuir temporalmente la actividad de las glándulas sudoríparas al bloquear las señales nerviosas que estimulan la producción de sudor.

“Lo que se hace es anular la actividad de esas glándulas. Se inyecta toxina botulínica, que inhibe que el impulso nervioso haga que se libere la sudoración”, detalló.

La aplicación se realiza en las zonas afectadas. Generalmente se utiliza en las axilas, aunque también puede emplearse en manos y pies, según las características de cada paciente.

Respecto de su duración, el médico explicó que los resultados no son permanentes y que el procedimiento debe repetirse cuando disminuye su efecto.

“La toxina botulínica tiene una vida media que, cuando se usa para hiperhidrosis, generalmente es entre seis a ocho meses”, indicó.

Sin embargo, aclaró que la duración puede variar según las características individuales, el metabolismo y la actividad física de cada persona.

La importancia de la hidratación durante los días de calor

Además de las molestias cotidianas, la transpiración excesiva puede aumentar la pérdida de líquidos, especialmente durante los meses de verano.

Azamor advirtió que, cuando una persona transpira abundantemente y no mantiene una hidratación adecuada, puede presentar cierto grado de deshidratación.

“Si no hay una correcta hidratación, estamos perdiendo de manera excesiva líquidos por la transpiración. Puede predisponer a una deshidratación”, explicó.

Esta situación requiere especial atención en las localidades de Jujuy donde las temperaturas suelen ser más elevadas, como San Pedro y Libertador General San Martín.

El profesional destacó que el riesgo puede aumentar cuando se realizan actividades deportivas bajo condiciones de calor intenso sin una reposición adecuada de líquidos.

¿Sirven los desodorantes y el ácido bórico para disminuir la transpiración?

Durante la entrevista también surgió una consulta sobre la utilización de ácido bórico y determinados productos destinados a reducir la sudoración.

Azamor explicó que algunos métodos buscan obstruir la salida del sudor, pero advirtió sobre los posibles inconvenientes de utilizar sustancias sin supervisión profesional.

Según señaló, bloquear las glándulas mediante productos inadecuados puede favorecer complicaciones locales, entre ellas irritaciones o infecciones.

Por este motivo, remarcó la importancia de consultar con un profesional antes de recurrir a tratamientos caseros o productos que prometen eliminar completamente la transpiración.

La hiperhidrosis puede controlarse mediante distintas alternativas terapéuticas. La elección del tratamiento depende de la zona afectada, la intensidad de la sudoración y las características particulares de cada paciente. Además, una evaluación médica permite determinar si la transpiración excesiva tiene una causa subyacente que requiere atención específica.