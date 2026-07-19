Un ranking eligió a las 10 ciudades más felices del mundo: una está en Sudamérica

La revista Time Out dio a conocer su ranking anual de las ciudades más felices del mundo , elaborado a partir de encuestas realizadas a más de 24.000 personas de distintos países. El estudio analiza factores como la calidad de vida, la facilidad para hacer amigos, las oportunidades de ocio, la seguridad y el sentido de comunidad .

Sociedad. Grave accidente en la Ruta 7: un micro cayó de un puente por el temporal y hubo heridos

Sociedad. Conitos de coco y dulce de leche: la receta casera fácil para una merienda irresistible

El listado reúne ciudades de distintos continentes que se destacan por el bienestar de sus habitantes y por ofrecer entornos favorables para la vida cotidiana . Entre ellas aparece una representante de Sudamérica.

La ciudad inglesa encabeza el ranking. El 93% de los habitantes aseguró que Bath les brinda felicidad y el 92% afirmó sentirse más satisfecho allí que en cualquier otro lugar. La disponibilidad de espacios verdes y el fuerte sentido de pertenencia fueron algunos de los aspectos más valorados.

2. Ciudad de Panamá (Panamá)

La capital panameña ocupa el segundo puesto. Según el informe, el 93% de los encuestados se considera feliz y el 87% destaca la facilidad para generar nuevas amistades. Su diversidad cultural y el crecimiento urbano fueron claves en la evaluación.

3. Guadalajara (México)

La ciudad mexicana se ubicó en el tercer lugar gracias a su riqueza cultural, su reconocida gastronomía y el fuerte sentido de comunidad que destacan sus habitantes.

4. Medellín (Colombia)

La única ciudad sudamericana del top 10 logró posicionarse gracias a su transformación urbana, la mejora en infraestructura y seguridad, además de una amplia oferta de espacios públicos y actividades culturales.

Medellín entre las ciudades más felices del mundo

5. Cracovia (Polonia)

Con su histórico casco antiguo declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Cracovia combina tradición, vida universitaria y una activa escena artística.

6. Jaipur (India)

Conocida como la "Ciudad Rosa", se destaca por sus palacios, fortalezas y festivales culturales que atraen visitantes de todo el mundo.

7. Chicago (Estados Unidos)

La ciudad estadounidense sobresale por su diversidad cultural, su vida artística y musical, además de su reconocida arquitectura.

8. Ciudad del Cabo (Sudáfrica)

Ubicada entre el océano Atlántico y la Montaña de la Mesa, combina paisajes naturales, diversidad cultural y una amplia oferta turística.

9. Shanghái (China)

La metrópoli china se distingue por el contraste entre modernidad y tradición, además de su eficiente sistema de transporte y su vibrante vida urbana.

Shangai

10. Gotemburgo (Suecia)

La segunda ciudad más grande de Suecia cierra el ranking gracias a su compromiso ambiental, su calidad de vida y una destacada oferta cultural.

¿Qué tienen en común las ciudades más felices?

El informe de Time Out destaca que, más allá de las diferencias geográficas y culturales, las ciudades mejor posicionadas comparten características similares: un fuerte sentido de comunidad, acceso a espacios públicos y verdes, oportunidades de recreación, seguridad y una buena calidad de vida.

Estos factores aparecen como elementos fundamentales para que los habitantes perciban bienestar y satisfacción en su vida diaria.