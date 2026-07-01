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1 de julio de 2026 - 11:08
Personas.

Un hombre murió tras caer de un acantilado en Río de Janeiro

La víctima, de 44 años, intentaba descender luego de tomarse una foto en la cima cuando perdió el equilibrio y cayó desde unos 150 metros.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un hombre murió tras caerse desde un acantilado en el sendero de la Pedra do Macaco, en la ciudad de Maricá.

Un hombre murió tras caerse desde un acantilado en el sendero de la Pedra do Macaco, en la ciudad de Maricá.

Un hombre murió tras caerse desde un acantilado en el sendero de la Pedra do Macaco, en la ciudad de Maricá, dentro del área metropolitana del estado de Río de Janeiro. El instante previo al accidente quedó registrado en un video filmado por miembros de la excursión.

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De acuerdo con lo informado por G1, la víctima habría intentado descender luego de haberse tomado una fotografía en la parte más alta del lugar.

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Quién era el hombre que murió al caer de un acantilado

Según detalló el medio, la víctima fue identificada como Caio Rocha Aguiar Arrabal, de 44 años, oriundo de Araruama, en la Región de los Lagos. El hecho se produjo en la mañana del domingo 28, en el marco de una excursión por la Pedra do Macaco.

De acuerdo con lo informado por G1, Arrabal formaba parte de un grupo que recorría el circuito para conocer el camino y colaboraba con una organización que guía a visitantes en travesías de senderismo en la zona. Según relataron testigos mencionados por el medio, ese día el hombre no estaba a cargo de la conducción del grupo, sino que asistía como acompañante para conocer el circuito. Aún no disponía de habilitación oficial como guía de turismo.

En el plano de las redes sociales, allegados y familiares despidieron a Caio Arrabal con mensajes de homenaje. En una publicación de Instagram, su hermano, Tairo Arrabal, expresó que el fallecimiento se produjo tras un accidente “mientras hacía lo que más le gustaba”.

La víctima fue identificada como Caio Rocha Aguiar Arrabal, de 44 años, residente de Araruama, y el accidente ocurrió durante una excursión el domingo 28.

Cómo ocurrió la caída en la Pedra do Macaco

Un registro en video captado por participantes de la excursión permitió observar los momentos inmediatamente anteriores al accidente. De acuerdo con la reconstrucción realizada por el medio G1 y la Policía Militar, Arrabal se encontraba en la parte más alta de la formación rocosa, a aproximadamente 150 metros de altura, y había iniciado el descenso tras haberse tomado la fotografía.

En las secuencias difundidas, se lo aprecia bajando de espaldas sobre la superficie de la piedra. En el intento de girar el cuerpo para continuar el descenso de frente, perdió estabilidad, se desbalanceó y terminó cayendo por el acantilado.

Una de las personas que registraba la escena le habría advertido que tuviera precaución apenas unos segundos antes del accidente, según relataron testigos citados por G1. El sendero se encuentra en São José do Imbassaí, dentro del municipio de Maricá.

Un video de la excursión registró los instantes previos a la caída en la Pedra do Macaco, a unos 150 metros de altura.

Un operativo de rescate en una zona de acceso complicado

El procedimiento de emergencia se inició a las 11:40 y se extendió por aproximadamente cuatro horas. En las tareas participaron efectivos del Cuerpo de Bomberos, junto con equipos de apoyo, debido a las dificultades para llegar hasta el lugar donde había caído la víctima.

Matheus Moura, instructor de rescates de la Defensa Civil de Maricá, declaró a G1 que “fue un rescate muy complejo, muy difícil. Tuvimos que entrar por una zona de vegetación cerrada, densa, de difícil acceso hasta llegar a él. Hicimos escalada, ascenso con cuerda y varios procesos hasta llegar al lugar, y conseguí efectuar el rescate junto con la aeronave”.

El propio Moura se encontraba en las cercanías cuando ocurrió el accidente y colaboró con el Cuerpo de Bomberos en las tareas de búsqueda. Al momento en que los equipos lograron llegar hasta Arrabal, el hombre ya había fallecido.

Tragedia en Brasil.

El rescatista agregó que es frecuente que los visitantes asciendan a la roca para sacarse fotografías y que en ese sector ya se habían producido otros incidentes similares. Además, señaló que la víctima habría iniciado el descenso por una zona incorrecta de la formación rocosa.

Los peligros de un punto elevado sin indicaciones

La Pedra do Macaco se encuentra entre los atractivos turísticos de la región debido a su vista panorámica. No obstante, el medio G1 destacó que la parte superior del sitio no cuenta con señalización y que el descenso en ese sector requiere un mayor nivel de destreza técnica.

Expertos consultados por el medio sugieren contar con experiencia previa y extremar los cuidados, incluso en trayectos breves, especialmente cuando se trata de zonas con rocas expuestas y gran altitud. Justamente, esas características eran las que presentaba el lugar donde se produjo la caída.

El operativo se extendió casi cuatro horas por lo cerrado de la vegetación y la dificultad del acceso.

Por otra parte, la investigación quedó en manos de la Policía Civil de Río de Janeiro, a través de la 82ª comisaría de Maricá, que asumió la intervención del caso. De acuerdo con la prensa brasileña, las actuaciones siguen en curso con el objetivo de determinar con precisión cómo se produjo el hecho y recopilar los testimonios de los integrantes de la excursión.

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