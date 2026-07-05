Santi de Santiago ganó el Desafío de Downhill en Tilcara

Santi de Santiago.

La ciudad de Tilcara vivió este domingo 5 de julio una jornada cargada de adrenalina con la realización del Desafío de Downhill (DH), una competencia de descenso en bicicleta que reunió a destacados riders en un circuito extremo trazado entre senderos montañosos y las calles del casco urbano.

El gran vencedor de la jornada fue Santi de Santiago, uno de los máximos referentes del downhill argentino, quien volvió a demostrar su jerarquía al imponerse en una prueba de alta exigencia técnica y física.

De Santiago, múltiple campeón argentino de descenso, hizo valer su experiencia para dominar un recorrido que puso a prueba la destreza, la velocidad y el control de los competidores en cada tramo.

Cabe destacar que el rider fue 11 veces Campeón Argentino DH / 3 veces Campeón Open Shimano Argentina DH / Campeón Open Shimano Enduro 2021Bio. En los últimos meses, Tilcara fue sede de una fecha del Motocross y también albergará una jornada de la EcoRace, que se desarrollará en el Parque Lineal. Además, es uno de los puntos de encuentro de los Juegos Forja, certamen destinado a jóvenes deportistas que buscan clasificar a los Juegos Nacionales Evita.

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