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14 de julio de 2026 - 11:04
Heladas.

¿Qué verdura bajó más de precio esta semana y cuáles aumentaron por el frío?

El último relevamiento del Mercado Central mostró importantes movimientos en los precios de frutas y verduras. La lechuga encabezó las bajas, mientras que el pimiento, el tomate y el zapallito registraron fuertes aumentos.

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¿Qué verduras aumentaron de precio?

El pimiento fue el producto que más subió durante la semana. Según el informe, las condiciones climáticas adversas afectaron la producción y redujeron la cantidad de mercadería disponible en el mercado.

El zapallo también mostró un incremento importante en su precio, mientras que el zapallito aumentó por un retraso en la producción provocado por las bajas temperaturas.

Por su parte, el tomate y la acelga también registraron subas. En ambos casos, la menor disponibilidad de producto, consecuencia del clima frío, redujo la oferta y empujó los precios hacia arriba.

La papa se mantuvo estable y la cebolla volvió a bajar

Entre las verduras que no presentaron grandes cambios aparece la papa, que mantuvo valores estables gracias a una buena oferta.

La cebolla, en tanto, fue la única hortaliza que continuó bajando de precio. El informe atribuye este comportamiento al inicio de problemas de calidad en algunos lotes, principalmente por el brotado de los bulbos, lo que disminuyó su valor comercial.

Cómo influye el Mercado Central en los precios

Si bien los valores del Mercado Central corresponden al mercado mayorista y no son los mismos que pagan los consumidores en las verdulerías, suelen marcar la tendencia que luego se refleja en los comercios de distintas provincias. Por ese motivo, las variaciones registradas durante la semana pueden comenzar a sentirse en los próximos días en los precios que encuentran los consumidores al momento de hacer las compras.

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