Realizan la marcha provincial docente en San Salvador de Jujuy

Docentes realizan este martes una marcha provincial por calles céntricas de San Salvador de Jujuy en el marco del plan de lucha por 72 horas. La medida cuenta con el respaldo de trabajadores de la educación de distintos puntos de la provincia.

Jujuy. El Gobierno de Jujuy afirmó que el paro de ADEP "carece de legitimidad estatutaria"

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Antes de la movilización, los gremios docentes realizaron una conferencia de prensa para brindar un balance del reclamo y solicitar una nueva convocatoria a paritarias.

La movilización se realiza por el centro de San Salvador de Jujuy y forma parte de las medidas de fuerza impulsadas por el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS).

Además, “autoconvocados” de ADEP se plegaron a las medidas y anunciaron un paro para el lunes, martes y miércoles. También se sumaron a la marcha provincial.

Pedido de nueva convocatoria a paritarias

Durante la conferencia de prensa, la secretaria general del CEDEMS, Mercedes Sosa, planteó el pedido de los gremios docentes al Gobierno provincial.

Los gremios docentes que estamos con medidas de fuerza solicitamos al Ministerio de Hacienda para que nos convoque nuevamente a paritarias. Los gremios docentes que estamos con medidas de fuerza solicitamos al Ministerio de Hacienda para que nos convoque nuevamente a paritarias.

El reclamo se da en medio del plan de lucha por 72 horas y de las discusiones salariales que mantienen los sectores docentes.

El cruce por el diálogo con el Gobierno

Desde el gremio que nuclea a los docentes de nivel medio y superior afirmaron que no “quebraron ningún diálogo” con el Gobierno de la Provincia.

Ese planteo está vinculado con las declaraciones del secretario de Comunicación, Alberto Siufi, sobre los acuerdos previos en la negociación paritaria pasada. En ese marco, el funcionario había señalado que “en el mismo momento que se publica la circular ese diálogo está fracturado”.

El Gobierno cuestionó el paro de ADEP

El Gobierno de Jujuy afirmó que el paro de ADEP “carece de legitimidad estatutaria”.

A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo informó que la convocatoria al paro de 72 horas atribuida a la Asociación de Educadores Provinciales no fue dispuesta por los órganos estatutariamente habilitados para convocar medidas de fuerza.

Qué argumentó el Ejecutivo

Según explicó el Gobierno, en el actual proceso de normalización institucional del sindicato, ADEP no cuenta con una Comisión Directiva en funciones ni se convocó al Congreso Extraordinario Provincial.

Desde el Ejecutivo indicaron que esas son las instancias a las que el estatuto de la entidad les atribuye la facultad de resolver medidas de acción directa.

En ese sentido, señalaron que las personas que se presentan como delegados escolares o zonales no tienen atribuciones estatutarias para convocar un paro en representación del sindicato.

En tanto, el Gobierno también advirtió que la adhesión a una medida de fuerza que no haya sido convocada por los órganos competentes podrá generar las consecuencias administrativas previstas por la legislación vigente.