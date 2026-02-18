miércoles 18 de febrero de 2026

18 de febrero de 2026 - 14:31
Política.

Reforma Laboral en Diputados: confirmaron que la sesión será mañana jueves desde las 14hs

Si bien el dictamen se busca cerrar este miércoles en comisión, la hora de la sesión en Diputados está definida. Mientras tano la CGT mantiene el paro nacional

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Sesión en Diputados.

El Gobierno espera hoy tener dictamen y llamar a sesión mañana.
A qué hora arranca la sesión y qué se define hoy

El horario confirmado es 14:00 y el debate se da luego de una jornada clave este miércoles: un plenario de comisiones trata el proyecto y busca emitir dictamen. En la agenda parlamentaria figura la reunión conjunta de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda para este 18 de febrero a las 14:00 por la “Modernización Laboral”.

El plenario de comisión está previsto para las 14.
Diputados sesiona este jueves a las 11 por la reforma laboral: hora confirmada y qué se espera

Qué se debate en el recinto

El proyecto llega a Diputados tras la media sanción en el Senado y, según distintas negociaciones, puede incluir cambios en puntos que generaron controversia, como el capítulo vinculado a licencias médicas. Si el texto sufre modificaciones, el trámite parlamentario puede obligar a que vuelva a revisarse en la Cámara alta.

Paro de la CGT y posible impacto en la jornada

En paralelo, la CGT ratificó un paro general de 24 horas para el mismo jueves y apuntó directamente contra la reforma laboral. Desde la central obrera también anticiparon adhesión de gremios del transporte, lo que puede resentir la movilidad durante toda la jornada

La CGT ratificó el paro contra la reforma laboral y se refirió al cierre de Fate.

