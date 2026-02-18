Reforma Laboral en Diputados: confirmaron que la sesión será mañana jueves desde las 14hs

El horario confirmado es 14:00 y el debate se da luego de una jornada clave este miércoles: un plenario de comisiones trata el proyecto y busca emitir dictamen. En la agenda parlamentaria figura la reunión conjunta de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda para este 18 de febrero a las 14:00 por la “Modernización Laboral”.
Qué se debate en el recinto
El proyecto llega a Diputados tras la media sanción en el Senado y, según distintas negociaciones, puede incluir cambios en puntos que generaron controversia, como el capítulo vinculado a licencias médicas. Si el texto sufre modificaciones, el trámite parlamentario puede obligar a que vuelva a revisarse en la Cámara alta.
Paro de la CGT y posible impacto en la jornada
En paralelo, la CGT ratificó un paro general de 24 horas para el mismo jueves y apuntó directamente contra la reforma laboral. Desde la central obrera también anticiparon adhesión de gremios del transporte, lo que puede resentir la movilidad durante toda la jornada