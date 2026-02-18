Reforma laboral: el oficialismo busca dictamen en Diputados y proyecta una sesión para mañana

Tras recibir la aprobación parcial del Senado , el oficialismo apunta a acelerar la discusión de la reforma laboral en la Cámara de Diputados . El proyecto se analizará este miércoles en un plenario de comisiones — Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda — y llegó con un cambio relevante .

En particular, se suprimió el controvertido artículo 44 , que alteraba las normas sobre licencias . Durante el mediodía del martes, el Ejecutivo optó por eliminarlo por completo tras la presión de sus aliados y las negociaciones con distintos sectores .

Luego de esta modificación , el bloque oficialista busca lograr la aprobación del dictamen durante la reunión de comisiones , encabezadas por los libertarios Lisandro Almirón y Alberto “Bertie” Benegas Lynch , con la intención de enviar el proyecto al pleno de la Cámara el jueves.

La meta del oficialismo es transformar en ley esta propuesta central antes del 1 de marzo , fecha en la que comenzarán las sesiones ordinarias y el presidente Javier Milei realizará su discurso inaugural en el Congreso .

El oficialismo pretendía que la iniciativa se aprobara tal como salió del Senado, con el fin de agilizar su sanción definitiva. Sin embargo, los distintos bloques opositores ejercieron presión para introducir cambios, entre ellos el PRO, encabezado por Cristian Ritondo, uno de los principales aliados de los libertarios en el Congreso.

Ritondo criticó los cambios al proyecto inicial del oficialismo.

Este jueves se habilitará el recinto para aprobar el proyecto con las modificaciones correspondientes, lo que implica que la discusión deberá volver al Senado. Allí, la Cámara Alta tendrá que validar los cambios introducidos; la senadora Patricia Bullrich ya planificó que la iniciativa se trate nuevamente el viernes siguiente y, respetando los tiempos que marca el reglamento, se prevé su paso definitivo al recinto para el viernes 27 de febrero.

Los legisladores libertarios que forman parte del Senado y de la Cámara de Diputados vienen manteniendo encuentros durante varios días, aunque fue este martes cuando finalmente definieron su plan de acción dentro del Congreso. Clave para esta estrategia fue el encuentro realizado el lunes en la Quinta de Olivos entre Patricia Bullrich, titular del bloque de La Libertad Avanza, y el presidente Javier Milei.

Reforma laboral en Diputados.

Choque de posiciones entre libertarios y PRO

El líder del bloque del PRO en la Cámara de Diputados señaló que existen nuevas solicitudes: “Vamos a pedir en la agenda de cambios que se vuelva a incluir, como lo planteamos inicialmente, que las billeteras virtuales y los bancos digitales puedan percibir los sueldos. Tu libertad de trabajo es tu libertad con tu plata. Vos con tu plata hacés lo que querés, es tu sueldo, no es el sueldo del Estado ni de ninguna empresa que pueda decidir”.

Ritondo cuestionó las modificaciones que se introdujeron al texto original impulsado por el oficialismo: “Hubo un mal manejo para discutir los cambios al dictamen del proyecto de reforma laboral (en el Senado), y hay cambios con los que no estoy de acuerdo”.

El plenario de comisión está previsto para las 14.

Este planteo choca directamente con la posición del bloque violeta. La líder de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, envió un mensaje contundente a la oposición dialoguista, dejando en claro que “no aceptarán alteraciones al proyecto”: “La ley ya está, es esta”. Sin embargo, finalmente acordaron suprimir el artículo que alteraba las licencias médicas.

Otros bloques proponen cambios en indemnizaciones y fondos laborales

Más allá del PRO, otros sectores también buscan introducir modificaciones. Entre ellos se encuentra Provincias Unidas, liderado por Gisela Scaglia, que está elaborando una propuesta alternativa respecto al capítulo de indemnizaciones.

Gisela Scaglia.

El eje principal de este bloque se centra en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo obligatorio diseñado para garantizar el financiamiento de indemnizaciones por despido. Según la iniciativa que se está evaluando, el fondo se nutriría con un 3,5% de aportes relacionados con la ANSES, distribuidos en 1% a cargo de grandes compañías y 2,5% provenientes de las pymes.

Además, legisladores de provincias con fuerte actividad productiva, especialmente Córdoba y Santa Fe, están trabajando en la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Este programa apunta a empresas locales y extranjeras que no registren antecedentes fiscales ni penales, ofreciendo beneficios a quienes cumplan con esos requisitos.