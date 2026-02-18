miércoles 18 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de febrero de 2026 - 09:00
Política.

Reforma laboral: el oficialismo busca dictamen en Diputados y proyecta una sesión para mañana

El plenario de comisiones arranca a las 14. Tras la presión opositora, el Gobierno suprimió el polémico artículo sobre licencias por enfermedad.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El Gobierno espera hoy tener dictamen y llamar a sesión mañana.

El Gobierno espera hoy tener dictamen y llamar a sesión mañana.

Tras recibir la aprobación parcial del Senado, el oficialismo apunta a acelerar la discusión de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. El proyecto se analizará este miércoles en un plenario de comisionesLegislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda— y llegó con un cambio relevante.

Lee además
La CGT anuncia paro general de 24 horas por la reforma laboral que tratará Diputados
Conflicto.

Reforma laboral: CGT y UTA anuncian huelga de 24 horas
La Cámara de Diputados hará cambios en el artículo 44 de las licencias médicas.
Política.

Licencias médicas: el oficialismo acelera la reforma laboral para cerrar extraordinarias

En particular, se suprimió el controvertido artículo 44, que alteraba las normas sobre licencias. Durante el mediodía del martes, el Ejecutivo optó por eliminarlo por completo tras la presión de sus aliados y las negociaciones con distintos sectores.

La comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados es liderada por el libertario Bertie Benegas Lynch.

El Oficialismo busca aprobar la reforma antes del inicio de sesiones

Luego de esta modificación, el bloque oficialista busca lograr la aprobación del dictamen durante la reunión de comisiones, encabezadas por los libertarios Lisandro Almirón y Alberto “Bertie” Benegas Lynch, con la intención de enviar el proyecto al pleno de la Cámara el jueves.

La meta del oficialismo es transformar en ley esta propuesta central antes del 1 de marzo, fecha en la que comenzarán las sesiones ordinarias y el presidente Javier Milei realizará su discurso inaugural en el Congreso.

El oficialismo pretendía que la iniciativa se aprobara tal como salió del Senado, con el fin de agilizar su sanción definitiva. Sin embargo, los distintos bloques opositores ejercieron presión para introducir cambios, entre ellos el PRO, encabezado por Cristian Ritondo, uno de los principales aliados de los libertarios en el Congreso.

Ritondo criticó los cambios al proyecto inicial del oficialismo.

Este jueves se habilitará el recinto para aprobar el proyecto con las modificaciones correspondientes, lo que implica que la discusión deberá volver al Senado. Allí, la Cámara Alta tendrá que validar los cambios introducidos; la senadora Patricia Bullrich ya planificó que la iniciativa se trate nuevamente el viernes siguiente y, respetando los tiempos que marca el reglamento, se prevé su paso definitivo al recinto para el viernes 27 de febrero.

Los legisladores libertarios que forman parte del Senado y de la Cámara de Diputados vienen manteniendo encuentros durante varios días, aunque fue este martes cuando finalmente definieron su plan de acción dentro del Congreso. Clave para esta estrategia fue el encuentro realizado el lunes en la Quinta de Olivos entre Patricia Bullrich, titular del bloque de La Libertad Avanza, y el presidente Javier Milei.

Reforma laboral en Diputados.

Choque de posiciones entre libertarios y PRO

El líder del bloque del PRO en la Cámara de Diputados señaló que existen nuevas solicitudes: “Vamos a pedir en la agenda de cambios que se vuelva a incluir, como lo planteamos inicialmente, que las billeteras virtuales y los bancos digitales puedan percibir los sueldos. Tu libertad de trabajo es tu libertad con tu plata. Vos con tu plata hacés lo que querés, es tu sueldo, no es el sueldo del Estado ni de ninguna empresa que pueda decidir”.

Ritondo cuestionó las modificaciones que se introdujeron al texto original impulsado por el oficialismo: “Hubo un mal manejo para discutir los cambios al dictamen del proyecto de reforma laboral (en el Senado), y hay cambios con los que no estoy de acuerdo”.

El plenario de comisión está previsto para las 14.

Este planteo choca directamente con la posición del bloque violeta. La líder de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, envió un mensaje contundente a la oposición dialoguista, dejando en claro que “no aceptarán alteraciones al proyecto”: “La ley ya está, es esta”. Sin embargo, finalmente acordaron suprimir el artículo que alteraba las licencias médicas.

Otros bloques proponen cambios en indemnizaciones y fondos laborales

Más allá del PRO, otros sectores también buscan introducir modificaciones. Entre ellos se encuentra Provincias Unidas, liderado por Gisela Scaglia, que está elaborando una propuesta alternativa respecto al capítulo de indemnizaciones.

Gisela Scaglia.

El eje principal de este bloque se centra en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo obligatorio diseñado para garantizar el financiamiento de indemnizaciones por despido. Según la iniciativa que se está evaluando, el fondo se nutriría con un 3,5% de aportes relacionados con la ANSES, distribuidos en 1% a cargo de grandes compañías y 2,5% provenientes de las pymes.

Además, legisladores de provincias con fuerte actividad productiva, especialmente Córdoba y Santa Fe, están trabajando en la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Este programa apunta a empresas locales y extranjeras que no registren antecedentes fiscales ni penales, ofreciendo beneficios a quienes cumplan con esos requisitos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Reforma laboral: CGT y UTA anuncian huelga de 24 horas

Licencias médicas: el oficialismo acelera la reforma laboral para cerrar extraordinarias

Reforma laboral: el Gobierno aceptó eliminar el artículo de las licencias médicas

Licencias médicas: qué dice la ley actual y el artículo que el Gobierno va a eliminar

Bullrich anunció cambios en la reforma laboral tras la polémica con las licencias médicas

Las más leídas

Tutorias en el secundario.
Fechas.

Arrancan las tutorías para los estudiantes que adeudan materias en Jujuy

Agustina y su trabajo en Médicos Sin Fronteras.
Historias.

De Jujuy al corazón del caos: la labor humanitaria de una jujeña que sostiene la vida en zonas de crisis

Todo lo que hay que hacer para atraer la buena energía en el Año Nuevo Chino, de acuerdo al Feng Shui.
Mundo.

Año Nuevo Chino: las claves del feng shui para iniciar el ciclo con buena energía

Imagen creada con IA. video
País.

Reforma laboral: el Gobierno aceptó eliminar el artículo de las licencias médicas

Esto es lo que tenés que invertir hoy en plazo fijo para recibir $200.000 al mes
Economía

Esto es lo que tenés que invertir hoy en plazo fijo para recibir $200.000 al mes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel