El extraño relato que inquieta a choferes de Cerrillos: ¿Un duende aparece en la oscuridad?

Cuando llega la oscuridad , distintos puntos de Cerrillos (Salta) vuelven a quedar envueltos en relatos que combinan leyendas y hechos inexplicables . Las historias son transmitidas durante años entre vecinos y trabajadores. Entre quienes aseguran haber vivido situaciones extrañas están algunos choferes de colectivos.

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Según sus testimonios, al atravesar durante la noche la zona de La Rinconada , en las inmediaciones del barrio Congreso Nacional , suelen encontrarse con una presencia cuya aparición resulta difícil de explicar y que, según dicen, “no debería estar ahí” .

Entre las experiencias que más llaman la atención aparece la que, de acuerdo con el testimonio, habría tenido lugar en plena madrugada . Mientras recorría una calle sumida en la oscuridad , el conductor divisó a la distancia una pequeña silueta junto al borde del camino . Al creer que podía ser un chico que se había perdido , decidió reducir la marcha para acercarse con mayor precaución.

Sin embargo, todo habría cambiado cuando los faros del colectivo alcanzaron a iluminar aquella silueta . De acuerdo con las versiones que circulan, lo que apareció ante el conductor no tenía el aspecto de un niño . Los testigos del relato hablan de una figura de baja estatura, con facciones distorsionadas y ojos resplandecientes que destacaban en plena oscuridad.

Ante aquella aparición, el conductor accionó los frenos de manera repentina. Los pasajeros, sorprendidos por la maniobra, se asomaron por las ventanillas para intentar descubrir qué había ocurrido, pero la presencia había desaparecido sin dejar rastros.

Golpes, una persecución y el misterio que quedó entre los pasajeros

Según la historia que circula entre algunos trabajadores, el episodio no terminó con la desaparición de la figura. Poco después comenzaron a escucharse tres golpes secos provenientes de la parte posterior del colectivo, que habrían interrumpido el silencio de la madrugada.

¡TUM!… ¡TUM!… ¡TUM!

El conductor habría reaccionado de inmediato y puso el vehículo en marcha a toda velocidad. En medio de la confusión, uno de los pasajeros aseguró que alcanzó a observar a la extraña criatura desplazándose detrás del colectivo, a un ritmo que describió como imposible para una persona.

Desde aquel supuesto encuentro, algunos choferes aseguran que atravesar ese tramo durante la noche les genera una particular sensación de estar siendo vigilados. Otros relatos van todavía más lejos: quienes dicen haber pasado por allí afirman que, entre la vegetación y la oscuridad, llegaron a distinguir un par de pequeños ojos de color rojizo.

Queda abierta la incógnita sobre el origen de esta historia: ¿es apenas un mito que fue creciendo con el tiempo, una narración alimentada por el temor o detrás de ella hubo realmente algún episodio inexplicable?

Lo cierto es que La Rinconada y los alrededores del barrio Congreso Nacional vuelven a convertirse en el escenario de una de esas historias que despiertan curiosidad, versiones cruzadas y todo tipo de especulaciones entre quienes conocen la zona.