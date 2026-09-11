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11 de septiembre de 2026 - 11:39
Jujuy.

Buscan a Maximiliano Martínez en La Quiaca: Activaron una alerta amarilla ante Interpol

Maximiliano Oscar Martínez tiene 30 años y falta de su hogar desde el martes. Hay un trabajo coordinado con fuerzas de Bolivia.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Maximiliano Oscar Martínez

Maximiliano Oscar Martínez

La búsqueda de Maximiliano Oscar Martínez continúa en La Quiaca y este viernes 11 de septiembre su familia, amigos y vecinos realizarán una marcha para pedir por su aparición. El hombre tiene 30 años y no se tienen noticias de él desde el martes 8 de septiembre. La denuncia formal fue realizada el jueves 10 y la Policía de Jujuy activó el protocolo correspondiente.

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En relación a la búsqueda, el fiscal Alberto Mendívil mantuvo una reunión de coordinación con representantes de la Policía de la Provincia de Jujuy, Gendarmería Nacional y Policía Federal Argentina, con el objetivo de articular las tareas destinadas a establecer el paradero de Martínez.

Asimismo, debido a que el hombre habría cruzado hacia la ciudad de Villazón, Estado Plurinacional de Bolivia, el Ministerio Público de la Acusación trabaja de manera coordinada con la Policía de Bolivia, ampliando las tareas de búsqueda y el intercambio de información para avanzar en la investigación.

Como parte de las medidas adoptadas, la Fiscalía solicitó la activación de una alerta amarilla ante Interpol, la cual fue efectivizada, ampliando de esta manera la búsqueda a través de los mecanismos de cooperación internacional.

Cómo es Maximiliano y dónde aportar información

Maximiliano mide aproximadamente 1,67 metros, es de contextura física normal, tez trigueña y tiene el cabello corto y negro.

La última vez que fue visto llevaba:

  • Pantalón deportivo negro.
  • Zapatos grises marca Adidas.

La Policía solicitó que cualquier persona que pueda aportar un dato concreto sobre su ubicación se comunique inmediatamente con las autoridades.

Los teléfonos habilitados son:

  • 911 – Policía de Jujuy
  • 388 6860239
  • 388 6828607

También se puede brindar información personalmente en cualquier dependencia policial de la provincia.

Desde que trascendió la búsqueda, la imagen de Maximiliano comenzó a circular en redes sociales y grupos de vecinos de La Quiaca. Su familia busca ampliar esa difusión y este viernes saldrá a la calle para mantener visible el pedido.

Hasta la mañana de este viernes no se había informado oficialmente que Maximiliano haya sido localizado, por lo que la búsqueda continúa activa.

Maximiliano Oscar MartínezMaximiliano Oscar Martínez tiene 30 años y falta de su hogar desde el martes. Su familia convocó a una marcha este viernes en La Quiaca.

Maximiliano Oscar MartínezMaximiliano Oscar Martínez tiene 30 años y falta de su hogar desde el martes. Su familia convocó a una marcha este viernes en La Quiaca.

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