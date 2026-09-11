Buscan a Maximiliano Martínez en La Quiaca: Activaron una alerta amarilla ante Interpol

La búsqueda de Maximiliano Oscar Martínez continúa en La Quiaca y este viernes 11 de septiembre su familia, amigos y vecinos realizarán una marcha para pedir por su aparición. El hombre tiene 30 años y no se tienen noticias de él desde el martes 8 de septiembre . La denuncia formal fue realizada el jueves 10 y la Policía de Jujuy activó el protocolo correspondiente.

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En relación a la búsqueda, el fiscal Alberto Mendívil mantuvo una reunión de coordinación con representantes de la Policía de la Provincia de Jujuy, Gendarmería Nacional y Policía Federal Argentina , con el objetivo de articular las tareas destinadas a establecer el paradero de Martínez.

Asimismo, debido a que el hombre habría cruzado hacia la ciudad de Villazón, Estado Plurinacional de Bolivia, el Ministerio Público de la Acusación trabaja de manera coordinada con la Policía de Bolivia , ampliando las tareas de búsqueda y el intercambio de información para avanzar en la investigación.

Como parte de las medidas adoptadas, la Fiscalía solicitó la activación de una alerta amarilla ante Interpol, la cual fue efectivizada , ampliando de esta manera la búsqueda a través de los mecanismos de cooperación internacional.

Cómo es Maximiliano y dónde aportar información

Maximiliano mide aproximadamente 1,67 metros, es de contextura física normal, tez trigueña y tiene el cabello corto y negro.

La última vez que fue visto llevaba:

Pantalón deportivo negro .

. Zapatos grises marca Adidas.

La Policía solicitó que cualquier persona que pueda aportar un dato concreto sobre su ubicación se comunique inmediatamente con las autoridades.

Los teléfonos habilitados son:

911 – Policía de Jujuy

388 6860239

388 6828607

También se puede brindar información personalmente en cualquier dependencia policial de la provincia.

Desde que trascendió la búsqueda, la imagen de Maximiliano comenzó a circular en redes sociales y grupos de vecinos de La Quiaca. Su familia busca ampliar esa difusión y este viernes saldrá a la calle para mantener visible el pedido.

Hasta la mañana de este viernes no se había informado oficialmente que Maximiliano haya sido localizado, por lo que la búsqueda continúa activa.