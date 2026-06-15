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15 de junio de 2026 - 17:14
País.

Desesperada búsqueda de cinco pescadores que desaparecieron en el Río de la Plata

Cinco pescadores se encuentran desaparecidos desde este domingo luego de navegar a bordo de una lancha en el Río de la Plata. Prefectura inició una búsqueda de emergencia.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Desesperada búsqueda de cinco pescadores que desaparecieron en el Río de la Plata.&nbsp;

Desesperada búsqueda de cinco pescadores que desaparecieron en el Río de la Plata. 

La Prefectura mantiene un intenso operativo de rastrillaje para dar con el paradero de cinco pescadores que son buscados desde el domingo tras perderse contacto con la embarcación deportiva en la que navegaban por el Río de la Plata.

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Río de la Plata: desesperada búsqueda de cinco pescadores que desaparecieron este domingo

Cinco pescadores se encuentran desaparecidos desde este domingo luego de navegar a bordo de una lancha en el Río de la Plata. Personal de Prefectura inició una búsqueda de emergencia.

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Fuentes policiales informaron que la lancha partió de la costanera de Hudson y nunca regresó al punto previsto de amarre.

La lancha, denominada "Chamigo-Ho", partió desde la costanera de Hudson, provincia de Buenos Aires, en la mañana del domingo.

Según trascendió, el barco disponía de los elementos de seguridad reglamentarios, entre ellos chalecos salvavidas, sistema de geolocalización, bengalas y radio VHF, además de teléfonos celulares para todos los ocupantes.

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Ricardo Kovach, hermano de dos de los tripulantes desaparecidos, presentó la denuncia este domingo por la tarde tras ser informado por un trabajador del puerto de que la embarcación no había vuelto cuando estaba previsto.

Entre los desaparecidos se encuentran Carlos Kovach, de 60 años, de contextura delgada, 1,89 metros de altura, tez blanca, semicalvo, con barba candado y ojos marrones, sin tatuajes ni piercings visibles.

Por su parte, Claudio Kovach, de 50 años, mide 1,79 metros, es de tez blanca y complexión delgada, lleva barba y presenta tatuajes de un águila y un tigre en sus hombros.

En tanto, el conductor de la embarcación se llama Alejandro Boscardin, de 28 años, mientras que los otros dos hombres no lograron ser identificados.

El grupo tenía previsto practicar pesca deportiva de pejerrey, pero con el correr de las horas no volvió al punto de partida. La falta de comunicación generó preocupación entre sus allegados, quienes intentaron localizarlos mediante radio VHF sin éxito.

Sigue la intensa búsqueda de los cinco pescadores en el Río de la Plata

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 4 de Berazategui, a cargo de la fiscal Silvia Noemí Borrone, caratuló el caso como averiguación de paradero.

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Tras la denuncia, Prefectura desplegó un semirrígido, el GC-73 Cabo Corrientes, el GC-75 Bahía Blanca, el avión PA-62 y medios terrestres para rastrillar la zona costera y la franja del Río de la Plata comprendida entre el Puerto de Buenos Aires y La Plata.

Este lunes, el operativo está concentrado en el camping, cercano a la costanera, junto a personal de Defensa Civil.

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