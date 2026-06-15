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15 de junio de 2026 - 12:14
País.

El riesgo país volvió a bajar y cayó a 425 puntos básicos

El indicador de JP Morgan se ubicó en 425 puntos básicos, mientras los bonos y las acciones argentinas en Wall Street registraron subas.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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El movimiento se dio durante el feriado en la Argentina, mientras las principales bolsas del mundo operaban en terreno positivo. El impulso estuvo vinculado a la expectativa por un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, la posible reapertura del estrecho de Ormuz y una baja en las tensiones geopolíticas.

Bonos y acciones argentinas en alza

En los primeros movimientos de la jornada, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registraron subas de hasta 3,9%, mientras que los bonos soberanos avanzaron alrededor de 1%.

Riesgo país Argentina
Riesgo pa&iacute;s en Argentina.

Riesgo país en Argentina.

El dato más seguido por los inversores fue el riesgo país, elaborado por JP Morgan, que retrocedió hasta los 425 puntos básicos. El indicador mide la diferencia de rendimiento entre los bonos argentinos y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, y funciona como una referencia clave sobre la percepción de riesgo financiero.

El impacto del contexto internacional

La mejora no fue solo local. Las bolsas de Asia y Europa también operaron con subas ante la expectativa de una desescalada en Medio Oriente. En paralelo, el precio del petróleo retrocedió con fuerza.

El Brent se ubicó cerca de los 82 dólares, con una caída del 5%, en su menor valor desde inicios de marzo. Durante los meses de conflicto, la atención de los mercados estuvo centrada en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio mundial de petróleo.

En Wall Street, el Nasdaq avanzaba 2,21%, el S&P 500 subía 1,34% y el Dow Jones ganaba 1,13%.

Qué significa para la Argentina

La caída del riesgo país vuelve a ser una señal positiva para los activos argentinos. Un indicador más bajo suele reflejar menor desconfianza de los inversores y puede mejorar las condiciones para el financiamiento.

De todos modos, los analistas siguen atentos a la evolución del escenario internacional, al precio del petróleo y a la continuidad de la demanda por bonos argentinos.

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