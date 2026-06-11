El riesgo país se desploma y roza los 450 puntos tras la mejora de la deuda argentina

Los títulos de la deuda argentina comenzaron la rueda en los mercados de Estados Unidos con incrementos en sus precios, lo que provocó una marcada baja del riesgo país . El índice elaborado por JP Morgan retrocedió más de un 10% y se ubicó en torno a los 450 puntos básicos cerca de las 10 de la mañana , hora argentina. En la jornada previa, el indicador había cerrado en 503 puntos .

El fuerte repunte de los bonos se dio luego de que la calificadora Standard & Poor’s mejorara la nota de la deuda argentina en moneda extranjera de largo plazo , llevándola de CCC+ a B- .

La agencia fundamentó la decisión en el progreso del plan de ajuste fiscal y en el incremento de las compras de dólares por parte del Banco Central , entre otros elementos considerados positivos. Esta actualización se suma a la mejora que había comunicado Fitch Ratings a comienzos de mayo.

El indicador de riesgo país alcanzó así su valor más bajo en los últimos ocho años. En lo que va de la gestión de Javier Milei, el mínimo previo se había registrado en enero, cuando llegó a 481 puntos básicos.

En paralelo, los bonos soberanos argentinos en dólares comenzaron la rueda con subas en el mercado de Wall Street. El título Global 29 (GD29) avanzó un 1,18% en su cotización, mientras que el Global 30 (GD30) mostró un incremento del 1,27%.

El indicador elaborado por JP Morgan bajó más de 50 puntos por el efecto de la suba de los bonos.

Subas generalizadas en los bonos soberanos

El Global 35 (GD35) registró una suba del 2,57%, mientras que el Global 38 (GD38) avanzó apenas por encima, con un 2,58%. En tanto, el Global 41 (GD41) fue el que exhibió el mayor rendimiento del grupo, con un incremento del 2,91%, y el Global 46 (GD46) también tuvo una performance positiva, al escalar un 2,50%.

Por su parte, Standard & Poor’s justificó la perspectiva estable en la previsión de continuidad del programa de ajuste fiscal por parte del Gobierno y en la expectativa de que el Banco Central logre incrementar sus reservas internacionales. Según la calificadora, estos factores contribuirían a sostener la expansión de la actividad económica y a continuar con el proceso de desaceleración de la inflación.

La calificadora señaló una reducción de la fragilidad macroeconómica y una mejora progresiva en la disponibilidad de divisas, en un contexto en el que el Gobierno viene obteniendo financiamiento mediante la colocación de bonos en moneda extranjera, el respaldo de organismos oficiales y distintos acuerdos con entidades financieras internacionales.

Ayer, Standard & Poor’s elevó la calificación de la deuda argentina en moneda extranjera a largo plazo, pasando de CCC+ a B-.

Más financiamiento y optimismo de los analistas

No obstante, S&P advirtió que todavía existen riesgos relevantes y sostuvo que podrían mantenerse episodios de tensión durante los próximos 12 a 18 meses, con potencial impacto sobre la estabilidad del esquema económico. Aun así, la agencia estima que las autoridades tendrían margen suficiente para afrontar ese escenario sin entrar en cesación de pagos ni recurrir a reestructuraciones de deuda consideradas estresadas según sus criterios técnicos.

El economista Fernando Marull, director de la consultora FMyA, subrayó que las tres principales agencias de calificación —Fitch Ratings, S&P y Moody’s— ya suman dos mejoras, lo cual consideró un dato favorable para impulsar el desempeño de los bonos y contribuir a una nueva baja del riesgo país. En ese sentido, estimó que con este escenario el indicador podría aproximarse a los 450 puntos básicos, según había señalado el analista en declaraciones recientes.

“S&P era la más reacia y se convenció. La pregunta es por qué se convenció de mejorar la nota. Un poco por la compra de reservas, los nuevos préstamos que están cubriendo los bonares que está colocando el Tesoro”, apuntó Marull.

El indicador elaborado por JP Morgan se desplomó más de 10% y se ubicó en 450 puntos básicos sobre las 10 hora argentina.

Asimismo, sostuvo que otro elemento que influyó en la mejora de la calificación fue la expectativa de nuevas fuentes de financiamiento por parte del Tesoro Nacional, destinadas a afrontar parte de los vencimientos previstos para 2026 y 2027. En esa línea, explicó: “Además, los equilibrios macro que vienen reconociendo, pero más porque les gusta cómo se descomprimió el tema de la acumulación de dólares y el nuevo financiamiento. Así que es muy positivo”, afirmó.

Visión de los economistas sobre la baja del riesgo país

En la misma línea, el director de C&T Asesores Económicos, Camilo Tiscornia, afirmó que las agencias de calificación “a veces llegan un poco tarde, tanto para revisar al alza como para revisar a la baja, pero el hecho de que se den estas revisiones consolidan lo que pueda estar pasando”.

En el cierre de la jornada de ayer, el riesgo país había quedado en 503 unidades.

“El proceso de baja del riesgo país va más allá de lo que diga la calificadora. Tiene que ver con la política fiscal y la mejora en la política macroeconómica en general. Desde el punto de vista financiero me parece que este año ya arrancó mejor, sobre todo por el tema de la compra de reservas, y de alguna forma es como que las calificadoras ahora lo ven y validan la mejora”, explicó Tiscornia.