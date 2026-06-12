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12 de junio de 2026 - 18:08
Economía.

El riesgo país argentino volvió a bajar y cerró en 437 puntos

El indicador de JP Morgan cedió a 437 puntos básicos, mientras los bonos en dólares operaron mixtos tras la mejora de calificación de S&P.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Riesgo país.

Riesgo país.

Vuelven a subir los bonos soberanos y empujan al riesgo país debajo de los 600 puntos.

El riesgo país consolidó una mejora en los mercados financieros ya que durante el viernes, el indicador elaborado por JP Morgan llegó a tocar los 433 puntos, su nivel más bajo desde mayo de 2018.

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El movimiento se dio en una rueda en la que los bonos soberanos en dólares tuvieron un comportamiento mixto, aunque se mantuvieron cerca de sus precios más altos desde que salieron al mercado en 2020. El dato llegó después de que Standard & Poor’s mejorara la calificación de la deuda argentina a “B-” desde “CCC+”.

Qué pasó con los bonos y las acciones

La mejora en la nota crediticia fue leída por el mercado como una señal positiva. Según analistas, el cambio responde a la acumulación de reservas, la mejora en las cuentas fiscales y la agenda de reformas.

En la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el índice S&P Merval cerró prácticamente sin cambios, con una baja marginal del 0,03%, aunque durante la mañana llegó a marcar un récord nominal medido en pesos.

En Wall Street, los ADR y acciones de empresas argentinas alternaron subas y bajas. Entre los movimientos más destacados apareció la caída de Telecom, que retrocedió 4,5%.

El riesgo país vuelve a bajar este viernes por una nueva mejora en los bonos argentinos.
Riesgo país en Argentina.

Riesgo país en Argentina.

El impacto de la mejora crediticia

Especialistas del mercado señalaron que la mejora de calificación puede abrir la puerta a nuevos flujos de inversión. Argentina acumula ahora dos calificaciones en “B-” entre las principales agencias, ya que S&P se suma a Fitch, que había otorgado una mejora semanas atrás.

Para los analistas, esto puede ser relevante porque algunos fondos internacionales tienen restricciones para invertir en activos por debajo de determinado nivel de calificación. Con el nuevo escalón, la deuda argentina podría quedar habilitada para inversores que antes no podían ingresar.

Además, el dato de inflación de mayo, que fue del 2,1%, también fue bien recibido por el mercado, al confirmar una desaceleración de los precios. La inflación núcleo bajó al 1,9%, su menor nivel en ocho meses.

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