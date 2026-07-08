A 15 años de la desaparición de María Cash, la Justicia mantiene abierta la búsqueda

Ya transcurrieron 15 años desde la desaparición de María Cash , ocurrida el 8 de julio de 2011 , cuando las cámaras de seguridad ubicadas en el sector de Aunor registraron por última vez imágenes de la joven. El expediente judicial sigue abierto y las autoridades continúan avanzando con distintas medidas de investigación.

Búsqueda. A 14 años de la desaparición de María Cash: los pasos clave de una investigación marcada por el misterio

Entre estas últimas hay peritajes aún sin concluir, declaraciones testimoniales, análisis de comunicaciones y tareas de búsqueda en el área.

En diciembre de 2025 , la Sala I de la Cámara Federal de Salta dejó sin efecto el sobreseimiento que beneficiaba al camionero Héctor David Romero y ordenó que la causa continúe su curso investigativo.

El fiscal federal Eduardo Villalba manifestó que, según la evaluación del Ministerio Público Fiscal , los elementos incorporados al expediente serían suficientes para avanzar con una eventual imputación y el procesamiento del principal acusado.

Según la Fiscalía, Romero fue la última persona cuyo vínculo con Cash pudo ser acreditado antes de su desaparición. La acusación considera que existen contradicciones en su testimonio y sostiene que las pruebas incorporadas a la causa no coinciden con la versión del camionero, quien afirmó haber dejado a Cash en el sector de la Difunta Correa.

Además, los investigadores detectaron diferencias no solo en los datos vinculados a la velocidad y la maniobra de frenado del camión en esa zona, sino también en las características y detalles que el acusado brindó al referirse a Cash.

Nuevos testimonios se suman a la investigación

Villalba confirmó que se incorporaron nuevos testimonios a la investigación y que se avanzará con distintas medidas de prueba, entre ellas el análisis de líneas telefónicas, un nuevo cruce de comunicaciones, la revisión de contactos entre las personas involucradas en el expediente y una nueva evaluación pericial en el área de la Difunta Correa.

El próximo informe técnico tendrá una importancia central, ya que buscará establecer si coincide con la realidad la versión de Romero sobre cómo habría realizado la maniobra con el camión para detenerse y permitir que Cash bajara en ese lugar.