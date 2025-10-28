martes 28 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de octubre de 2025 - 09:08
Justicia.

Caso María Cash: Este miércoles se definirá si reabren la causa y llevan a juicio oral al único imputado

La desaparición de María Cash en 2011 sigue impune. La Sala I de la Cámara Federal de Salta evaluará revocar el sobreseimiento del único imputado.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El lunes 4 de julio de 2011, María Cash salió de su casa en el barrio porteño de Barracas y se dirigió a la terminal de ómnibus de Retiro, donde tomó un colectivo con destino a San Salvador de Jujuy.
Héctor Romero en la investigación por la desaparición de María Cash

Héctor Romero en la investigación por la desaparición de María Cash

La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta tratará este miércoles 29 de octubre de 2025 si revoca el sobreseimiento del camionero Héctor Romero y ordena avanzar hacia el juicio oral por la desaparición de María del Carmen Cash, ocurrida en julio de 2011. La apelación fue impulsada por el fiscal federal Eduardo Villalba y la representación de víctimas de la Justicia Federal salteña.

Lee además
Rastrillajes en Salta por María Cash (Foto ilustrativa)
Búsqueda.

Caso María Cash: este miércoles comenzarán los rastrillajes
caso maria cash: nuevos rastrillajes y un dato clave
Búsqueda.

Caso María Cash: nuevos rastrillajes y "un dato clave"

Héctor Romero
Héctor Romero en la investigación por la desaparición de María Cash

Héctor Romero en la investigación por la desaparición de María Cash

El sobreseimiento cuestionado

Romero fue sobreseído por el Juzgado Federal N.º 2 de Salta el 12 de mayo de 2025, al considerar que no había elementos suficientes para sostener la acusación. Esa decisión generó el recurso de la Fiscalía, que reclama que las pericias y evidencias se discutan en juicio oral y no se clausure la investigación en esta etapa.

De acuerdo con la presentación fiscal, persisten medidas pendientes (pericias y estudios técnicos) y contradicciones que justifican continuar el proceso. La postura oficial es que el ámbito adecuado para valorar integralmente la prueba es el debate oral. La audiencia de Cámara definirá si hace lugar a esos planteos y reencauza la causa.

El caso y las últimas imágenes

María Cash, diseñadora gráfica porteña, fue vista por última vez en el NOA en julio de 2011. En Salta capital quedó registrada pidiendo ayuda en la Terminal de Ómnibus; luego se perdió su rastro en la ruta 34, zona de Joaquín V. González. La reconstrucción de aquellos movimientos y hallazgos posteriores volvió a sumar relevancia cuando Romero —quien la trasladó el 8 de julio de 2011— quedó como único imputado.

Recompensa y búsqueda

El Ministerio de Seguridad de la Nación mantiene vigente una recompensa de $5.000.000 para quien aporte datos útiles sobre el paradero de la joven. La difusión del ofrecimiento se renovó en 2024 y continúa activa mientras la causa permanece sin una resolución judicial definitiva.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Caso María Cash: este miércoles comenzarán los rastrillajes

Caso María Cash: nuevos rastrillajes y "un dato clave"

Caso María Cash: la Justicia sobreseyó al camionero implicado

A 14 años de la desaparición de María Cash: los pasos clave de una investigación marcada por el misterio

Encuentran a 33 adolescentes víctimas de trata de personas en Salta

Lo que se lee ahora
Accidente en Ruta 9 
Jujuy.

Un policía motorizado perdió el control, cayó en Ruta 9 y está fuera de peligro

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Un hombre murió en un partido de veteranos en Palpalá.
Fútbol.

Un hombre murió en un partido de veteranos en Palpalá

El Gobierno de Jujuy ofrecería un 4% de aumento y analiza pagar un bono de fin de año
Paritarias.

El Gobierno de Jujuy ofrecería un 4% de aumento y analiza pagar un bono de fin de año

Gimnasia de Jujuy 2025
Redes.

El plantel de Gimnasia de Jujuy rompió el silencio tras la sanción de AFA: qué dijeron

Desesperada búsqueda de un taxista desaparecido en Jujuy.
Urgente.

Desesperada búsqueda de un taxista desaparecido en Jujuy

Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn (Foto Gimnasia)
Primera Nacional.

La revancha entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn tiene fecha confirmada

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel