Caso María Cash: Este miércoles se definirá si reabren la causa y llevan a juicio oral al único imputado

Héctor Romero en la investigación por la desaparición de María Cash

La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta tratará este miércoles 29 de octubre de 2025 si revoca el sobreseimiento del camionero Héctor Romero y ordena avanzar hacia el juicio oral por la desaparición de María del Carmen Cash, ocurrida en julio de 2011. La apelación fue impulsada por el fiscal federal Eduardo Villalba y la representación de víctimas de la Justicia Federal salteña.

El sobreseimiento cuestionado Romero fue sobreseído por el Juzgado Federal N.º 2 de Salta el 12 de mayo de 2025, al considerar que no había elementos suficientes para sostener la acusación. Esa decisión generó el recurso de la Fiscalía, que reclama que las pericias y evidencias se discutan en juicio oral y no se clausure la investigación en esta etapa.

De acuerdo con la presentación fiscal, persisten medidas pendientes (pericias y estudios técnicos) y contradicciones que justifican continuar el proceso. La postura oficial es que el ámbito adecuado para valorar integralmente la prueba es el debate oral. La audiencia de Cámara definirá si hace lugar a esos planteos y reencauza la causa.

El caso y las últimas imágenes María Cash, diseñadora gráfica porteña, fue vista por última vez en el NOA en julio de 2011. En Salta capital quedó registrada pidiendo ayuda en la Terminal de Ómnibus; luego se perdió su rastro en la ruta 34, zona de Joaquín V. González. La reconstrucción de aquellos movimientos y hallazgos posteriores volvió a sumar relevancia cuando Romero —quien la trasladó el 8 de julio de 2011— quedó como único imputado.

Recompensa y búsqueda El Ministerio de Seguridad de la Nación mantiene vigente una recompensa de $5.000.000 para quien aporte datos útiles sobre el paradero de la joven. La difusión del ofrecimiento se renovó en 2024 y continúa activa mientras la causa permanece sin una resolución judicial definitiva.

