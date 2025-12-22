Caso María Cash: la Justicia revocó el sobreseimiento del camionero

La Sala I de la Cámara Federal de Salta resolvió este lunes 22 de diciembre de 2025 revocar el sobreseimiento de Héctor David Romero , el camionero imputado por el homicidio calificado por alevosía de María Cash , y ordenó que la investigación continúe.

Búsqueda. A 14 años de la desaparición de María Cash: los pasos clave de una investigación marcada por el misterio

Romero había sido sobreseído en mayo de 2025 con el argumento de que no existían pruebas suficientes para vincularlo de manera fehaciente con el hecho. Sin embargo, los camaristas no estuvieron de acuerdo con esa medida.

Santiago French, Ernesto Solá Espeche y Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas consideraron que no se alcanzó el grado de “certeza negativa” necesario para cerrar la causa en etapa de instrucción y que la decisión implicó una clausura prematura del expediente.

Héctor Romero Héctor Romero en la investigación por la desaparición de María Cash

En su resolución, la Cámara remarcó que en esta fase no rige plenamente el principio de la duda a favor del imputado como en el juicio, y que para disponer un sobreseimiento se debe descartar de modo concluyente la participación del acusado, algo que, según el tribunal, todavía no ocurrió.

Los jueces también señalaron que existen indicios relevantes que deben analizarse de forma conjunta y que parte de lo incorporado al expediente no fue suficientemente esclarecido, por lo que ordenaron avanzar con nuevos peritajes y diligencias para reconstruir los hechos y evaluar con mayor precisión la hipótesis principal de fiscalía y querella.

Caso María Cash en Salta

En paralelo, la Cámara rechazó el pedido de la fiscalía y la querella para apartar al Juzgado Federal de Salta N°2, por lo que la investigación continuará bajo la conducción de la jueza Mariela Giménez, al no advertirse motivos objetivos para su desplazamiento.

La Justicia de Salta sobreseyó a Héctor Romero, el camionero de 71 años que estaba bajo sospecha por el crimen de María Cash.

Romero había sido detenido el 26 de noviembre de 2024 por orden de Giménez, luego de una investigación impulsada por la fiscalía a cargo de Eduardo Villalba. En el expediente, el camionero aparece asociado a los últimos movimientos de María Cash: el rastro de la joven se perdió el 8 de julio de 2011 y, según testimonios, fue vista haciendo dedo y subiendo a un camión blanco.