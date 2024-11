Güemes convulsionada por el caso María Cash: "A veces los perejiles pagan"

Carlos Monteros, vecino de Güemes Carlos Monteros, vecino de Güemes

“El barrio se siente golpeado”, subrayó Monteros. “Pienso que ante situaciones así a veces los perejiles pagan caro cosas que no tuvieron que ver, o que sí tuvieron que ver en parte, pero eso no está definido”, argumentó.

Sobre qué pudo charlar con el ahora detenido sobre el caso, indicó que “él lo que decía que la había bajado a la chica porque tenía otro rumbo”, y agregó que el caso le parece muy extraño. “Esto es una cosa que duele, porque si tuviera algo de fundamento, se tendría que haber aclarado hace mucho tiempo”.

“Que lo juzguen”, dijo y agregó “que pague una persona que puede ser o no puede ser culpable, pero el error es caro para mucha gente y esto está comprobado: hay gente que ha pagado años de cárcel y no fueron”, puntualizó.

“Nuestro país es realmente una cuna de cosas raras”, subrayó y aseguró que “Güemes se siente diferente porque se siente tocado. Puede haber muchas opiniones”, y dijo que “si la prueba es que la levantó, eso no es realidad”.

“Un hombre intachable”

María Laura Valle, otra vecina de años del acusado, dijo que conoce a Héctor desde que nació, ya que “es un hombre que toda su vida vivió acá junto a su hermosa familia”, y lo calificó como “un hombre intachable, de familia, excelente padre, abuelo y excelente vecino”.

“Tengo una mirada positiva hacia su persona”, y dijo que durante esos años de la desaparición de María Cash y por la situación geográfica de Güemes, era “típico por la ruta que pasen camiones, remises y todo, y era muy común la solidaridad de esa persona”.

Güemes convulsionada por el caso María Cash Güemes convulsionada por el caso María Cash

La mujer dijo que la desaparición de Cash “fue un tema que jamás hablaron”, pero reiteró que Romero “es un hombre intachable, que nunca se fue, como escuché por ahí decían que se había ido, qué ya no vive ahí, pero nunca se fue”.

Si bien admitió que la consideración del acusado es propia, dijo que "en un monitoreo barrial todos están dolidos con esta situación”, pidió que “se haga justicia”, y afirmó que están en shock porque “él es muy conocido y querido por nosotros, intachable”.

“En referencia a la situación particular por la que él está pasando, no opino, porque para eso hay una investigación que me imagino que está en proceso, creo que no está todo cerrado. No sigo mucho el caso porque es shockeante”, cerró.

La desaparición de María Cash

Cash había viajado a Jujuy para vender ropa que diseñaba. Se subió a un colectivo en la terminal de Retiro el 4 de julio de 2011, el 5 llegó a Tucumán, donde subió a otro ómnibus y se dirigió a Rosario de la Frontera.

Un camionero la acercó hasta la rotonda de acceso a la localidad santiagueña de La Banda, desde donde viajó a Jujuy. Llegó el 6 de julio. Allí, realizó una llamada telefónica a un amigo jujeño, tras lo cual fue vista cuando hacía dedo.

Ese día fue captada por las cámaras del peaje Aunor, en el acceso a la ciudad de Salta. El jueves 7 de julio de 2011 se registró su ingreso en el hospital San Bernardo en horas de la mañana, donde pidió atención médica, pero se retiró.

Luego fue vista por dos empleados de una estación de servicio ubicada en la rotonda de Torzalito, en Güemes. A las 16.30 un camionero la vio hacer dedo en la ruta 9/34, la levantó y la trasladó hasta una gruta de la Difunta Correa, siendo este el último registro que los investigadores tiene de ella, según detallaron en la publicación de www.fiscales.gob.ar.