Caso María Cash: los reveladores testimonios de la investigación

María Cash Sigue la investigación por la desaparicón de María Cash

“Golpeaba las puertas de los camiones, como si buscara algo o a alguien. La miré y en un momento me dijo: ‘No me miren, estoy bien. No estoy perdida, no estoy drogada’, y eso fue todo. Luego, la perdí de vista”, indicó el joven.

Otro hombre de 76 años que trabajaba en el mismo lugar, dijo que mientras estaba recogiendo la basura “alcé la vista, vi a una chica que venía por detrás de la estación. Eran las 10 u 11. No la vi de cerca, estaba a unos 40 metros de distancia. Andaba haciendo dedo. Le habrá preguntado a unos seis o siete camioneros, pero ninguno la quería llevar. Ella tenía una mochila y un saquito”, describió.

La desaparición de María Cash

El 4 de julio de 2011, María Cash abordó un colectivo en la terminal de Retiro, en Buenos Aires, con rumbo a San Salvador de Jujuy. Un amigo le había sugerido mudarse a esa provincia para abrir un taller donde pudiera fabricar y luego comercializar las prendas que ella diseñaba. Sin embargo, la joven nunca alcanzó su destino.

En la madrugada del viernes 8, María estuvo en la sala de urgencias del Hospital San Bernardo. Solicitó atención médica, pero se marchó antes de ser llamada. Realizó varias llamadas y, pocas horas antes de desaparecer, envió un correo electrónico a su familia solicitándo el contacto de la hermana de una amiga que residía en Salta. Tampoco esperó a recibir una respuesta.

Después del mediodía, una cámara de vigilancia capturó su paso, convirtiéndose en la última imagen disponible de ella. En ese video, se observa a María caminando por la carretera con una mochila roja colgada del hombro, visiblemente “desorientada” y a unos 6 kilómetros de la provincia de Salta. De repente, todo se detuvo. No se registraron más grabaciones, ni llamadas, ni correos electrónicos. María se esfumó.