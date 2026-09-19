Orgullo jujeño: Luz Velazco brilló en Paraguay y volvió con cuatro medallas

Luz Velazco brilló en Paraguay y volvió con cuatro medallas

La gimnasia jujeña volvió a subirse al podio internacional. Luz Velazco fue una de las grandes protagonistas del Torneo Sudamericano USAG realizado en Asunción, Paraguay, donde compitieron deportistas de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y el país anfitrión.

La representante del Club Gorriti, que compitió en Nivel 4, consiguió cuatro medallas: fue campeona en suelo y viga, obtuvo el segundo puesto en All Around —la clasificación general que suma los cuatro aparatos— y logró el tercer lugar en salto.

Luz Velazco brilló en Paraguay y volvió con cuatro medallas De campeona del NOA al podio sudamericano El gran resultado en Paraguay se suma a un presente destacado para Velazco, quien viene de consagrarse campeona regional del NOA en el Torneo Federativo de Clubes disputado en La Rioja.

Ahora, la gimnasta se prepara para nuevos desafíos. El próximo objetivo será la final provincial de los Juegos Forja, que otorgará la clasificación para la Final Nacional prevista para octubre en Mar del Plata.

Además, durante los primeros días de octubre afrontará el selectivo jujeño rumbo al Torneo Nacional Federativo de La Pampa. Luz Velazco brilló en Paraguay y volvió con cuatro medallas Gorriti también tuvo otras actuaciones destacadas La delegación jujeña contó además con Matilda Morales, quien obtuvo la medalla de oro en salto. Morena Mamani finalizó cuarta en viga; Sol Medina, cuarta en paralelas; Leila Cussi, quinta en paralelas; y Brisa Alba consiguió el quinto puesto en suelo. El equipo estuvo acompañado por los profesores Daniela Meriles y Luis Flores, en una competencia internacional que dejó a las gimnastas jujeñas entre las protagonistas en Paraguay.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







