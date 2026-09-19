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19 de septiembre de 2026 - 11:07
Jujuy.

Orgullo jujeño: Luz Velazco brilló en Paraguay y volvió con cuatro medallas

La joven gimnasta del Club Gorriti tuvo una destacada actuación en el Torneo Sudamericano USAG disputado en Asunción. Consiguió dos medallas de oro, una de plata y una de bronce en una competencia que reunió a representantes de siete países.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Luz Velazco brilló en Paraguay y volvió con cuatro medallas

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La representante del Club Gorriti, que compitió en Nivel 4, consiguió cuatro medallas: fue campeona en suelo y viga, obtuvo el segundo puesto en All Around —la clasificación general que suma los cuatro aparatos— y logró el tercer lugar en salto.

Luz Velazco brill&oacute; en Paraguay y volvi&oacute; con cuatro medallas

Luz Velazco brilló en Paraguay y volvió con cuatro medallas

De campeona del NOA al podio sudamericano

El gran resultado en Paraguay se suma a un presente destacado para Velazco, quien viene de consagrarse campeona regional del NOA en el Torneo Federativo de Clubes disputado en La Rioja.

Ahora, la gimnasta se prepara para nuevos desafíos. El próximo objetivo será la final provincial de los Juegos Forja, que otorgará la clasificación para la Final Nacional prevista para octubre en Mar del Plata.

Además, durante los primeros días de octubre afrontará el selectivo jujeño rumbo al Torneo Nacional Federativo de La Pampa.

Luz Velazco brill&oacute; en Paraguay y volvi&oacute; con cuatro medallas

Luz Velazco brilló en Paraguay y volvió con cuatro medallas

Gorriti también tuvo otras actuaciones destacadas

La delegación jujeña contó además con Matilda Morales, quien obtuvo la medalla de oro en salto. Morena Mamani finalizó cuarta en viga; Sol Medina, cuarta en paralelas; Leila Cussi, quinta en paralelas; y Brisa Alba consiguió el quinto puesto en suelo.

El equipo estuvo acompañado por los profesores Daniela Meriles y Luis Flores, en una competencia internacional que dejó a las gimnastas jujeñas entre las protagonistas en Paraguay.

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