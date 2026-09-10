¿Por qué tiembla tanto el NOA y qué hacer frente a un sismo en Jujuy?

Los sismos son parte de la realidad geológica de Jujuy y del NOA. En la región pueden registrarse entre 10 y 20 movimientos por día , aunque la enorme mayoría pasa inadvertida. La explicación está bajo nuestros pies: la placa de Nazca se introduce por debajo de la placa Sudamericana y ese proceso acumula y libera energía permanentemente . El dato importante para Jujuy es que no todos esos temblores representan el mismo peligro: importan su magnitud, profundidad, ubicación y, sobre todo, qué tan preparada está la zona donde ocurren.

La frecuencia con la que aparecen reportes de movimientos en Susques y otros sectores de la Puna puede generar la sensación de que allí está necesariamente el mayor peligro. Sin embargo, especialistas jujeños advierten que los Valles y la zona central de la provincia requieren especial atención , donde coinciden sismos más superficiales, mayor concentración poblacional y una importante cantidad de construcciones.

Especialistas jujeños advierten que los Valles y la zona central de la provincia requieren especial atención Especialistas jujeños advierten que los Valles y la zona central de la provincia requieren especial atención

Los Andes son el resultado de un proceso tectónico que continúa activo. Frente a la costa sudamericana, la placa oceánica de Nazca avanza y se hunde debajo de la placa Sudamericana , fenómeno denominado subducción.

Las placas no se desplazan suavemente todo el tiempo. La fricción genera deformaciones y acumula esfuerzos en las rocas. Cuando esos esfuerzos superan su resistencia, se produce una fractura y la energía se libera mediante ondas sísmicas: eso es lo que percibimos como un sismo. Así lo explica el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

Por eso, el norte y el centro-oeste argentino concentran buena parte de la actividad sísmica del país. El propio INPRES advierte que el NOA sufrió terremotos destructivos durante los últimos 400 años y mantiene un elevado peligro sísmico potencial.

El geólogo de la UNJu y CONICET Juan Pablo Villalba Ulberich explicó recientemente que en el NOA suelen registrarse entre 10 y 20 sismos diarios. Muchos ocurren en el área de Susques a profundidades superiores a los 200 kilómetros y con magnitudes reducidas, por lo que su energía llega muy atenuada a la superficie.

¿Por qué muchos sismos de la Puna no se sienten?

La profundidad resulta fundamental. La profundidad resulta fundamental.

En la Puna jujeña son frecuentes los movimientos vinculados directamente con la placa de Nazca que desciende bajo Sudamérica. Estudios sobre la sismicidad provincial muestran eventos que habitualmente se producen a más de 200 kilómetros de profundidad. Un sismo puede tener una magnitud considerable y, sin embargo, sentirse poco en superficie si ocurrió muy profundo. Las ondas deben recorrer una distancia mayor y parte de su energía se dispersa durante el camino.

Lo contrario ocurre con los movimientos superficiales: aun con magnitudes menores pueden sentirse con mucha claridad cuando el foco está cerca de una ciudad. Un ejemplo reciente ocurrió el 24 de febrero de 2026, cuando el INPRES registró un sismo de magnitud 3,9 a solo 20 kilómetros de profundidad, con epicentro 14 kilómetros al sur de San Salvador de Jujuy. Fue percibido en la capital, Palpalá, San Pedro y también en Salta.

Sismo en Jujuy

¿Qué zonas de Jujuy tienen mayor peligrosidad sísmica?

Jujuy no tiene el mismo nivel de peligrosidad en todo su territorio. Jujuy no tiene el mismo nivel de peligrosidad en todo su territorio.

El mapa de zonificación sísmica del INPRES-CIRSOC 103 clasifica el territorio argentino según el movimiento del suelo que puede esperarse ante un terremoto de diseño. Las categorías van desde peligrosidad muy reducida hasta muy elevada.

En Jujuy, especialistas del Colegio de Ingenieros señalaron que la mayor peligrosidad se concentra principalmente en la zona central y los Valles, mientras que la Quebrada y la Puna presentan valores menores en comparación. Esto no significa que en la Puna no tiemble; de hecho, allí se registra una enorme cantidad de sismos. La diferencia está en cómo y a qué profundidad ocurren.

También hay que separar dos conceptos. Peligrosidad sísmica es la posibilidad de que el suelo experimente movimientos de determinada intensidad. Riesgo sísmico incorpora además cuánta población, edificios y servicios están expuestos y cuál es su vulnerabilidad. Por eso, un movimiento superficial cerca de San Salvador, Palpalá u otra zona densamente poblada puede convertirse en un problema mucho mayor que un sismo profundo en un área poco habitada.

Jujuy ya tuvo terremotos que provocaron daños

La historia demuestra que la prevención no es una cuestión teórica. El registro oficial del INPRES documenta varios episodios importantes. El 14 de enero de 1863, un terremoto de intensidad VIII en la escala Mercalli dañó seriamente construcciones de San Salvador de Jujuy, entre ellas la Catedral y el Cabildo.

El 19 de noviembre de 1973, otro evento violento y prolongado provocó pánico, personas lesionadas y daños en la región oriental. En diciembre de 1993, una serie de movimientos afectó San Francisco, Pampichuela y otras localidades de Valle Grande, con daños en viviendas y deslizamientos.

Más recientemente, el 6 de octubre de 2011, un sismo fue sentido con mucha fuerza en San Salvador de Jujuy y produjo roturas de vidrios y mampostería. El INPRES le asignó intensidad VI en la escala Mercalli.

Qué hacer antes, durante y después de un sismo

La principal herramienta disponible es la prevención. El INPRES recomienda preparar previamente el hogar, conocer zonas seguras y evitar improvisaciones cuando el suelo ya está moviéndose.

Antes: fijar estanterías y muebles pesados; mantener libres las vías de salida; identificar sectores seguros; saber cómo cortar gas, agua y electricidad; disponer de linterna, radio, botiquín y elementos básicos; y acordar un plan familiar.

fijar estanterías y muebles pesados; mantener libres las vías de salida; identificar sectores seguros; saber cómo cortar gas, agua y electricidad; disponer de linterna, radio, botiquín y elementos básicos; y acordar un plan familiar. Durante: mantener la calma, proteger cabeza y cuerpo de objetos que puedan caer y alejarse de ventanas, vidrios, estanterías y elementos colgantes. Si existe una mesa o escritorio firme, puede utilizarse como protección. No usar ascensores ni correr hacia las salidas de manera descontrolada. Si se está en la calle, alejarse de fachadas, postes, cables y carteles.

mantener la calma, proteger cabeza y cuerpo de objetos que puedan caer y alejarse de ventanas, vidrios, estanterías y elementos colgantes. Si existe una mesa o escritorio firme, puede utilizarse como protección. No usar ascensores ni correr hacia las salidas de manera descontrolada. Si se está en la calle, alejarse de fachadas, postes, cables y carteles. Después: comprobar si hay personas heridas, revisar posibles pérdidas de gas, agua o electricidad, evitar fósforos o llamas hasta descartar fugas, usar calzado para protegerse de vidrios y escombros y mantenerse atento porque pueden producirse réplicas.

Un punto importante: el INPRES no recomienda el denominado “triángulo de vida” que suele circular en redes sociales. La indicación oficial es ubicarse en zonas previamente identificadas como seguras y protegerse debajo de mobiliario firme cuando corresponda.

Construcciones sismorresistentes en Jujuy (Foto generada con IA) El concepto clave es sismorresistente, no “antisísmico”: ninguna construcción puede garantizar que un terremoto no la afecte. El objetivo del diseño es que responda adecuadamente al movimiento y, principalmente, evitar el colapso que pone en riesgo vidas.

Las construcciones son una parte central de la prevención

No alcanza con saber cómo reaccionar. El INPRES remarca que la prevención sísmica depende en gran medida de que las edificaciones estén proyectadas y ejecutadas con criterios sismorresistentes, siguiendo el Reglamento INPRES-CIRSOC 103.

Este punto volvió a ser planteado recientemente por el Colegio de Ingenieros de Jujuy. Sus autoridades pidieron reforzar los controles municipales y provinciales sobre proyectos, cálculos estructurales y obras, especialmente porque no todos los municipios disponen de la misma capacidad técnica para supervisarlas.

El concepto clave es sismorresistente, no “antisísmico”: ninguna construcción puede garantizar que un terremoto no la afecte. El objetivo del diseño es que responda adecuadamente al movimiento y, principalmente, evitar el colapso que pone en riesgo vidas.

El concepto clave es sismorresistente, no “antisísmico” El concepto clave es sismorresistente, no “antisísmico”