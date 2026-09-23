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23 de septiembre de 2026 - 21:47
Jujuy.

Corte total momentáneo en la Ruta Nacional 66 por un accidente

La Ruta Nacional 66 permanece con corte total momentáneo a la altura de la Federación Gaucha, con desvío por colectora.

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Por  Judith Girón
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El corte se debe a un hecho vial registrado en el sector. Como alternativa, se habilitó un desvío por la colectora de la RN 66.

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Desde Seguridad Vial solicitaron a los conductores transitar con velocidad reducida y respetar las indicaciones del personal que se encuentra realizando la regulación del tránsito.

También recomendaron mantener una distancia apropiada de frenado y respetar las señalizaciones viales para evitar nuevos incidentes mientras se mantiene el operativo.

Por el momento, la información oficial no detalla las características del hecho vial ni si hubo personas heridas.

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