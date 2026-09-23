Corte total momentáneo en la Ruta Nacional 66 por un accidente

Corte y desvío en la Ruta 66: recomiendan circular con precaución

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de la Provincia de Jujuy informó un corte total momentáneo en la Ruta Nacional 66, a la altura de la Federación Gaucha, en sentido sur-norte.

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El corte se debe a un hecho vial registrado en el sector. Como alternativa, se habilitó un desvío por la colectora de la RN 66.

Corte y desvío en la Ruta 66: recomiendan circular con precaución Desde Seguridad Vial solicitaron a los conductores transitar con velocidad reducida y respetar las indicaciones del personal que se encuentra realizando la regulación del tránsito.

También recomendaron mantener una distancia apropiada de frenado y respetar las señalizaciones viales para evitar nuevos incidentes mientras se mantiene el operativo.

Por el momento, la información oficial no detalla las características del hecho vial ni si hubo personas heridas.

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