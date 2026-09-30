Cómo es el tratamiento para mujeres con adicciones en el Servicio Penitenciario de Jujuy.

La Comunidad Terapéutica de Adicciones para Mujeres del Servicio Penitenciario 3 de Jujuy constituye un espacio destinado a mujeres privadas de su libertad que atraviesan problemas de consumo y necesitan un tratamiento integral de adicciones y salud mental.

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Carina Solano, integrante del equipo, destacó la importancia de contar con este espacio específico dentro del sistema penitenciario y explicó cómo funciona la modalidad de atención destinada a las internas.

“Estamos muy contentos, felices de festejar un año más de la Comunidad Terapéutica de Adicciones para Mujeres en el Servicio Penitenciario Nº 3 de Jujuy ”, señaló.

La propuesta busca brindar a las mujeres un espacio cuidado donde puedan acceder a distintas herramientas para trabajar sobre sus consumos, su salud mental y sus vínculos, con el objetivo de favorecer su futura inclusión en la sociedad.

Dos modalidades de tratamiento

El programa contempla dos modalidades de tratamiento. Una de ellas es ambulatoria y consiste en el trabajo que realiza el equipo técnico dentro del establecimiento penitenciario. Actualmente, alrededor de 20 usuarias forman parte de esta modalidad.

La segunda funciona bajo una modalidad de internación completa, dentro de un pabellón específico denominado Comunidad Terapéutica. Este espacio cuenta con ocho camas destinadas al tratamiento.

Según explicó Solano, se trata de personas que llegan al sistema penitenciario con problemas de adicciones y, en muchos casos, comenzaron a consumir a edades tempranas. Para algunas de ellas, esta representa la primera posibilidad de acceder a un tratamiento integral.

El Servicio Penitenciario cuenta con una Comunidad Terapéutica para tratamiento de adicciones.

Un abordaje que va más allá de las adicciones

El tratamiento incluye diferentes actividades y espacios terapéuticos pensados para trabajar distintos aspectos de la vida de las internas.

Entre las propuestas se encuentran talleres educativos, yoga, actividades laborales, huerta, educación física, grupos terapéuticos y entrevistas individuales.

El abordaje también contempla la participación de las familias mediante terapia multifamiliar, con el objetivo de trabajar los vínculos y acompañar los procesos que atraviesan las mujeres durante el tratamiento.

La propuesta apunta así a que las internas puedan incorporar herramientas que les permitan afrontar diferentes situaciones una vez que recuperen su libertad.

La importancia de recuperar los vínculos

Uno de los aspectos destacados por Solano es el impacto que el proceso puede tener en los vínculos familiares, especialmente en la relación con los hijos.

“Ellas pueden volver a revincularse con sus hijos”, explicó la integrante del equipo, al destacar uno de los procesos que pueden desarrollarse durante el tratamiento.

A lo largo del acompañamiento, señaló, comienzan a observarse cambios en diferentes aspectos de las mujeres: sus pensamientos, sus deseos y la manera en que se posicionan frente a la vida.

“Empezamos a ver cómo cambian pensamientos, deseos, posiciones frente a la vida”, sostuvo.

Prepararse para asumir nuevas responsabilidades

El objetivo del tratamiento no se limita a que las mujeres puedan atravesar un proceso de rehabilitación mientras permanecen privadas de su libertad. La intención también es brindarles herramientas para enfrentar la vida fuera del sistema penitenciario. “Se preparan para hacerse responsables de toda su vida en general. Ese es el objetivo”, explicó Solano.

Desde la Comunidad Terapéutica buscan que el espacio permita trabajar progresivamente sobre las dificultades vinculadas con las adicciones, fortalecer los vínculos y generar herramientas para una futura reinserción social.

De esta manera, el tratamiento propone un abordaje integral que combina salud mental, rehabilitación de adicciones, educación, actividad física, capacitación, trabajo con las familias y acompañamiento terapéutico.