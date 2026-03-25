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25 de marzo de 2026 - 10:09
Jujuy.

Puesto Viejo: trabajadores municipales tendrán cobertura por accidentes laborales

Firmaron un convenio para que empleados del municipio cuenten con un seguro ante posibles accidentes durante sus tareas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Puesto Viejo - ISJ

Los trabajadores de la Municipalidad de Puesto Viejo contarán con un seguro por accidentes laborales tras la firma de un convenio con el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ).

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El acuerdo apunta a cubrir a quienes realizan tareas en distintos sectores del municipio, especialmente aquellos que desarrollan actividades en la vía pública o en contacto directo con la comunidad.

Una medida pensada para tareas en territorio

En localidades como Puesto Viejo, gran parte del personal municipal cumple funciones fuera de oficinas, lo que implica una mayor exposición a riesgos.

En ese marco, desde el ISJ señalaron que el objetivo es que los trabajadores cuenten con respaldo ante cualquier eventualidad.

Este convenio permitirá resguardar a los trabajadores que cumplen distintas funciones, sobre todo en los servicios que se prestan a la comunidad”, indicó el vocal del organismo, Ezequiel Vega.

Seguridad para el trabajo cotidiano

Desde el municipio destacaron que la medida busca acompañar el trabajo diario de los empleados. “Contar con este tipo de seguro es muy importante para el trabajo diario de nuestra gente”, expresó el intendente Marcelo López.

En la misma línea, planteó que la intención es seguir avanzando en mejores condiciones laborales para el personal.

El convenio forma parte de una línea de trabajo conjunto entre el municipio y la obra social provincial, que podría extenderse a otras coberturas en el futuro.

La idea es seguir trabajando en conjunto para resolver otras situaciones que tenga el trabajador municipal”, sostuvo López.

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