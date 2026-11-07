Lluvias, viento y descenso de temperatura: cómo estará el tiempo en Jujuy durante el fin de semana

El tiempo en San Salvador de Jujuy tendrá este sábado 7 de noviembre condiciones inestables, con lluvias débiles durante la mañana y posibilidad de nuevas precipitaciones hacia la noche . Según el pronóstico de Meteored, la temperatura se ubicará entre los 10 y los 19 grados, con una probabilidad de lluvia elevada y acumulados que podrían rondar los 10 milímetros.

Jujuy. Cómo va a estar el tiempo el fin de semana en Jujuy tras el anuncio de alerta amarilla

Jujuy. Rige alerta amarilla por vientos para Jujuy y cambia el tiempo

A este escenario se suma una alerta amarilla por viento para distintos sectores de Jujuy. Se esperan vientos del sector sur con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

La advertencia alcanza zonas de Valles y Yungas, entre ellas El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande y sectores bajos de los departamentos Doctor Manuel Belgrano y Tilcara. En la zona cordillerana también se prevén vientos intensos, con ráfagas que podrían superar los 110 kilómetros por hora.

Para el domingo 8 de noviembre se espera que continúe la inestabilidad en la capital jujeña, con probabilidad de lluvias y una temperatura máxima cercana a los 21 grados. El pronóstico de Meteored anticipa una mínima de 10 grados y nuevas precipitaciones durante la jornada.

El lunes 9 llegará una mejora en las condiciones: se espera cielo con nubes y claros, una máxima que podría alcanzar los 26 grados y una mínima cercana a los 10. Para el martes 10 se prevé un nuevo ascenso térmico, con una máxima estimada en 28 grados.

Sin embargo, la estabilidad no se mantendría durante toda la semana. Para el miércoles 11 y el jueves 12 volvería a aumentar la posibilidad de chaparrones y tormentas, con temperaturas máximas que podrían ubicarse entre los 26 y los 30 grados.

Estos valores corresponden al pronóstico para San Salvador de Jujuy y pueden variar según la zona de la provincia. En las regiones de mayor altura, la Quebrada y la Puna, las condiciones pueden ser diferentes.

Recomendaciones ante las lluvias y los fuertes vientos

Ante la alerta por viento y la posibilidad de precipitaciones, es importante tomar algunas precauciones para evitar inconvenientes: