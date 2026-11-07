El papa León XIV presidió una celebración religiosa en el Parque París Londres de Paysandú, Uruguay, donde miles de fieles se reunieron para acompañarlo. La misa fue uno de los momentos centrales de su visita al país y estuvo marcada por un mensaje de fe, esperanza y compromiso con la comunidad.
El Papa León XIV pidió a los jóvenes que se animen a casarse y formar una familia
Durante su visita a Uruguay, el Pontífice alentó a las nuevas generaciones a apostar por el matrimonio y asumir compromisos para toda la vida. El mensaje fue compartido durante un encuentro de oración en el histórico Estadio Centenario de Montevideo.
Sus declaraciones se dieron en el marco de su gira por Sudamérica, una región que registra un importante descenso en las tasas de natalidad. León XIV puso el foco en la importancia de construir proyectos familiares y no temerle al compromiso.