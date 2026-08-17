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17 de agosto de 2026 - 15:08
Jujuy.

Hallaron a una mujer y su hija de un año en El Carmen, hay una persona detenida

La mujer y su pequeña hija estaban desaparecidas desde el 2 de agosto. El detenido tiene antecedentes de violencia de género.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Hombre detenido en El Carmen

Tras 13 días de búsqueda, personal de la Unidad Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas de la Policía de Jujuy, pudo localizar a una mujer de 30 años y su hija de un año en la ciudad de El Carmen. Las mismas eran oriundas de San Pedro y habían desaparecido el pasado 2 de agosto.

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El hallazgo se produjo después de un trabajo conjunto entre la Policía de la provincia y la Fiscalía de Investigaciones de la Ciudad de San Pedro a través del cual se logró establecer el paradero de estas personas que estaban en la ciudad de El Carmen junto a un hombre que tiene una orden de detención vigente.

Orden de detención por violencia de género

De acuerdo a las investigaciones, y tras distintas averiguaciones por parte de las autoridades policiales, se constató que el hombre presentaba orden de detención vigente por un hecho de violencia de género.

Por tal motivo se procedió su traslado a la Seccional local y se dio inmediata intervención a la línea 102 de la Secretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia y de la Coordinación de Violencia de Genero quienes brindaron asistencia y realizaron un abordaje integral de la mujer y su hija.

La investigación continúa para determinar las circunstancias en las que se produjo la desaparición y establecer las responsabilidades correspondientes.

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